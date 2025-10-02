ترتيب أبطال أوروبا - كاراباج يواصل مفاجآته.. وستة فرق بالعلامة الكاملة بعد جولتين

اختتمت منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحققت ستة فرق العلامة الكاملة من أصل 36 متنافسين عقب جولتين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وواصل كاراباج مفاجآته وحقق انتصارا جديدا ليرفع رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة.

وشهدت الجولة الثانية خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان، واستمرار تفوق ريال مدريد وأرسنال وإنتر.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب مرور جولتين:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- بايرن ميونيخ 6 نقاط (+6 أهداف)

2- ريال مدريد 6 نقاط (+6)

2- باريس سان جيرمان 6 نقاط (+5)

4- إنتر 6 نقاط (+5)

5- أرسنال 6 نقاط (+4)

6- كاراباج 6 نقاط (+3)

7- دورتموند 6 نقاط (+3)

8- مانشستر سيتي 4 نقاط (+4)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 26)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- توتنام 4 نقاط (+1)

10- أتلتيكو مدريد 3 نقاط (+3)

11- نيوكاسل 3 نقاط (+3)

12- مارسيليا 3 نقاط (+3)

13- كلوب بروج 3 نقاط (+2)

14- لشبونة 3 نقاط (+2)

15- إينتراخت فرانكفورت 3 نقاط (0)

16- برشلونة 3 نقاط (0)

17- ليفربول 3 نقاط (0)

18- تشيلسي 3 نقاط (1-)

19- نابولي 3 نقاط (1-)

20- رويال يونيون 3 نقاط (2-)

21- جالاتاسراي 3 نقاط (3-)

22- أتالانتا 3 نقاط (3-)

23- يوفنتوس نقطتان (0)

24- بودو جليمت نقطتان (0)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- باير ليفركوزن نقطة واحدة (2-)

26- فياريال نقطة واحدة (2-)

27- أيندهوفن نقطة واحدة (3-)

28- كوبنهاجن نقطة واحدة (7-)

29- أولمبياكوس 0 نقطة (2-)

30- موناكو 0 نقطة (2-)

31- سلافيا براج 0 نقطة (2-)

32- بافوس 0 نقطة (3-)

33- بنفيكا 0 نقطة (5-)

34- أتلتيك بلباو 0 نقطة (7-)

35- أياكس 0 نقطة (8-)

36- كايرات ألماتي 0 نقطة (8-)

وتقام الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات يومي 21 و22 أكتوبر الجاري كالآتي:

21 أكتوبر

برشلونة × أولمبياكوس (7:45 مساء)

كايرات ألماتي × بافوس (7:45 مساء)

أرسنال × أتلتيكو مدريد (10 مساء)

باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان (10 مساء)

كوبنهاجن × دورتموند (10 مساء)

نيوكاسل × بنفيكا (10 مساء)

أيندهوفن × نابولي (10 مساء)

رويال يونيون × إنتر (10 مساء)

فياريال × مانشستر سيتي (10 مساء)

22 أكتوبر

بلباو × كاراباج (7:45 مساء)

جالاتاسراي × بودو جليمت (7:45 مساء)

أتالانتا × سلافيا براج (10 مساء)

بايرن ميونيخ × كلوب بروج (10 مساء)

تشيلسي × أياكس (10 مساء)

فرانكفورت × ليفربول (10 مساء)

موناكو × توتنام (10 مساء)

ريال مدريد × يوفنتوس (10 مساء)

سبورتنج لشبونة × مارسيليا (10 مساء)