طارق يحيى مديرا رياضيا لـ أهلي بنغازي الليبي

أعلن أهلي بنغازي تعيين طارق يحيى مديرا رياضيا للنادي الليبي.

وكان أهلي بنغازي قد أعلن تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا منذ أيام. (طالع التفاصيل)

وكشف أهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تعيين طارق يحيى مديرا رياضيا.

وبات طارق يحيى المدير الرياضي المصري الثالث بالدوري الليبي.

ويتولى هادي خشبة مهمة المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس.

فيما يعمل إسماعيل يوسف مديرا رياضيا لنادي الاتحاد الليبي.

طارق يحيى يملك مسيرة تدريبية كبيرة مع أندية: الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وطلائع الجيش.

كما سبق له العمل في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين.