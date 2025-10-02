طارق يحيى مديرا رياضيا لـ أهلي بنغازي الليبي
الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 14:59
كتب : FilGoal
أعلن أهلي بنغازي تعيين طارق يحيى مديرا رياضيا للنادي الليبي.
وكان أهلي بنغازي قد أعلن تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا منذ أيام. (طالع التفاصيل)
وكشف أهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تعيين طارق يحيى مديرا رياضيا.
وبات طارق يحيى المدير الرياضي المصري الثالث بالدوري الليبي.
ويتولى هادي خشبة مهمة المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس.
فيما يعمل إسماعيل يوسف مديرا رياضيا لنادي الاتحاد الليبي.
طارق يحيى يملك مسيرة تدريبية كبيرة مع أندية: الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وطلائع الجيش.
كما سبق له العمل في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين.
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - نجل زين الدين زيدان في قائمة الجزائر لأول مرة تصفيات كأس العالم - بن رمضان على رأس قائمة تونس لمواجهتي ساو تومي وناميبيا الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم ملف المدرب الأجنبي في توقف أكتوبر كأس العالم للشباب - المغرب يحسم صدارة مجموعته قبل الجولة الختامية بعد الفوز على البرازيل أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج جواو فيليكس أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري السعودي الركراكي: مارسيليا أعاد أكرد للحياة منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي