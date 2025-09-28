طارق مصطفى مدربا لـ أهلي بنغازي

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

أعلن نادي أهلي بنغازي تعاقده مع طارق مصطفى لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

ويقود مصطفى الفريق خلفا لناصر الحضري مدرب الفريق السابق.

ولم يكشف النادي عن مدة عقده مع طارق مصطفى.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الليبي ولم يتأهل للمشاركة في أي بطولة أوروبية.

وبدأ طارق مصطفى الموسم الحالي كمدرب للبنك الأهلي قبل أن يرحل بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وجمع البنك الأهلي 4 نقاط في أول خمس جولات خاضهم بمسابقة الدوري.

طارق مصطفى فتولى قيادة فريق البنك الأهلي في أكتوبر 2023 وقاد الفريق في 67 مباراة مختلفة.

وكان طارق مصطفى يرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخلال 67 مباراة قاد فيهم طارق مصطفى، البنك الأهلي نجح في تحقيق الفوز 22 مرة وتعادل مثلهم مقابل 23 خسارة.

أما هذا الموسم فتعادل البنك الأهلي مع كل من غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد وطلائع الجيش.

بينما خسر الفريق أمام حرس الحدود في الجولة الثانية.

ولم ينجح البنك الأهلي سوى في تسجيل هدف وحيد حتى الآن خلال 5 جولات بمسابقة الدوري تحت قيادة طارق مصطفى.

