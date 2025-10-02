قائمة المغرب - ظهور الشيبي لمواجهتي البحرين والكونغو.. وغياب داري للإصابة

استدعى وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي 26 لاعبا لخوض مواجهتي البحرين وديا، والكونغو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب أمام البحرين يوم 9 أكتوبر وديا

بينما المباراة التالية ستكون ضد الكونغو يوم 14 أكتوبر في ختام التصفيات.

وتواجد محمد الشيبي مدافع بيراميدز في القائمة.

بينما يغيب أشرف داري مدافع الأهلي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي الحرار

الدفاع: أشرف حكيمي- نايف أكرد - آدم ماسينا - سفيان الكرواني - عمر الهلالي - محمد شيبي - يوسف بلعمر - جواد يميق

الوسط: سفيان أمرابط - نائل العيناوي - إسماعيل صيباري - بلال الخنوس - عز الدين أوناحي - أسامة ترغالين - إلياس بن صغير.

الهجوم: يوسف النصيري - عبد الصمد الزلزولي - أيوب الكعبي - شمس الدين طالبي - أمين عدلي - براهيم دياز - إلياس أخوماش - حمزة إكمان

وضمن منتخب المغرب التأهل لكأس العالم 2026 قبل ختام التصفيات هذا الشهر.