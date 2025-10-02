ستة أسماء جديدة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي.. وغالي وسراج أبرز الغائبين

شهدت قائمة محمود الخطيب المرشحة لانتخابات مجلس إدارة الأهلي المقبلة عدة تغييرات عن المجلس الحالي.

وأجرى الخطيب ستة تغييرات في قائمته على رأسهم الراحل العامري فاروق.

بينما رجل الأعمال ياسين منصور ضمن أبرز المنضمين لقائمة الخطيب للانتخابات المقبلة.

وجاءت قائمة محمود الخطيب للانتخابات القادمة (تفاصيل من هنا)

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وجاءت تغييرات قائمة محمود الخطيب الجديد كالآتي:

نائب الرئيس: ياسين منصور بدلا من العامري فاروق.

الأعضاء:

سيد عبد الحفيظ بدلا من حسام غالي.

أحمد حسام عوض بدلا من محمد شوقي.

حازم هلال بدلا من مهند مجدي.

إبراهيم العامري فاروق بدلا من محمد سراج.

رويدا هشام بدلا من مي عاطف.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

وشهدت قائمة الخطيب تصعيد محمد الجارحي من عضو تحت السن إلى عضو فوق السن.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي بـ 22 لقبا وهم كالآتي: (6 دوري مصري - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري - 4 دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقيا - 1 كأس القارات الثلاث)