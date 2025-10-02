"ياسين منصور ضمن 6 مرشحين جدد".. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 13:08

كتب : محمد سمير

حفل استاد الأهلي - محمود الخطيب

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قائمته بشكل رسمي استعداد لخوض الانتخابات المقبلة.

وكشف الخطيب خوضه للانتخابات المقبلة للأهلي على مقعد الرئيسي عبر بيان رسمي أصدره أمس الأربعاء.

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وشهدت قائمة محمود الخطيب تواجد رجل الأعمال ياسين منصور في منصب النائب بدلا من العامري فاروق.

وجاءت قائمة الخطيب النهائية كالآتي:

محمود الخطيب - رئيس مجلس الإدارة

ياسين منصور - نائب رئيس مجلس الإدارة.

خالد مرتجي - أمين الصندوق

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري فاروق - رويدا هشام.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي بـ 22 لقبا وهم كالآتي: (6 دوري مصري - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري - 4 دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقيا - 1 كأس القارات الثلاث)

