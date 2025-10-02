الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم ملف المدرب الأجنبي في توقف أكتوبر

استقر مجلس إدارة اتحاد جدة على حسم ملف المدير الفني الأجنبي في توقف شهر أكتوبر الجاري.

وذلك من أجل خلافة المدرب الفرنسي لوران بلان الذي أقيل قبل أيام.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن قرار اتحاد جدة بحسم المدرب الأجنبي في توقف أكتوبر الجاري.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن الأحد إقالة مدرب الفرنسي لوران بلان بعد الخسارة في مواجهة النصر في الدوري السعودي.

وكلف مساعده حسن خليفة بصفة مؤقتة لقيادة الفريق.

وارتبط اسم أكثر من مدير فني أجنبي بقيادة اتحاد جدة وخلافة بلان خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد ارتبط اسم كل من يورجن كلوب وتشافي هيرنانديز وسنتياجو سولاري وسيرجيو كونسيساو ومارك فان بوميل وروجر شميدت ولوتشيانو سباليتي.

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الفريق في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على النمور في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد اتحاد جدة للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.