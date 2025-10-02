الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم ملف المدرب الأجنبي في توقف أكتوبر

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة - القادسية - نهائي كأس خادم الحرمين

استقر مجلس إدارة اتحاد جدة على حسم ملف المدير الفني الأجنبي في توقف شهر أكتوبر الجاري.

وذلك من أجل خلافة المدرب الفرنسي لوران بلان الذي أقيل قبل أيام.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن قرار اتحاد جدة بحسم المدرب الأجنبي في توقف أكتوبر الجاري.

أخبار متعلقة:
تقرير: اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته مع سولاري فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين عودة ثنائي اتحاد جدة قبل مواجهة شباب أهلي دبي مدرب أهلي جدة: لم نصل لأفضل مستوياتنا.. وفخور بقتال اللاعبين أمام الدحيل

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن الأحد إقالة مدرب الفرنسي لوران بلان بعد الخسارة في مواجهة النصر في الدوري السعودي.

وكلف مساعده حسن خليفة بصفة مؤقتة لقيادة الفريق.

وارتبط اسم أكثر من مدير فني أجنبي بقيادة اتحاد جدة وخلافة بلان خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد ارتبط اسم كل من يورجن كلوب وتشافي هيرنانديز وسنتياجو سولاري وسيرجيو كونسيساو ومارك فان بوميل وروجر شميدت ولوتشيانو سباليتي.

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الفريق في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على النمور في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد اتحاد جدة للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.

لوران بلان الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
ضربة جديدة لـ جوميز قبل مواجهة النصر تقرير: مواجهة محتملة بين مانشستر يونايتد والنصر الهلال يستعيد نونيز ومالكوم قبل مواجهة الاتفاق جواو فيليكس أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري السعودي تصفيات كأس العالم - موعد انضمام ثلاثي السعودية المحترف تحضيرا لـ إندونيسيا تقرير: اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته مع سولاري أثليتك: مانشستر يونايتد يدرس خوض مباراة ودية في السعودية منتصف الموسم الفتح السعودي يوضح حقيقة التفكير في إقالة جوزيه جوميز
أخر الأخبار
متجاهلا حسام غالي.. الخطيب يوجه الشكر للرباعي السابق بمجلس إدارة الأهلي 16 دقيقة | الدوري المصري
إنريكي: نلعب بهوية واضحة.. وحققنا فوزا مستحقا أمام برشلونة 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ستة أسماء جديدة في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي.. وغالي وسراج أبرز الغائبين 40 دقيقة | الدوري المصري
3 منتخبات عربية بمجموعة واحدة.. نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما ساعة | آسيا
"ياسين منصور ضمن 6 مرشحين جدد".. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية ساعة | الدوري المصري
برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514507/الشرق-الأوسط-اتحاد-جدة-يحسم-ملف-المدرب-الأجنبي-في-توقف-أكتوبر