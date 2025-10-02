كأس العالم للشباب - المغرب يحسم صدارة مجموعته قبل الجولة الختامية بعد الفوز على البرازيل

حسم منتخب المغرب تحت 20 عاما صدارة مجموعته بعد التغلب على البرازيل في الجولة الثانية من كأس العالم للشباب.

وتغلب منتخب المغرب على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وبذلك يحسم منتخب المغرب الصدارة والتأهل لثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة مواجهته أمام المكسيك.

وكان أسود أطلس قد استهلوا مشوارهم في البطولة بالفوز على إسبانيا بهدفين دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة المغرب أمام البرازيل بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بينما نجح عثمان ماما في افتتاح التسجيل للمغرب بالدقيقة 60، قبل أن يخطف ياسر الزابيري نقاط المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 76.

وسجل إيجور تيدورو ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليحرز هدف البرازيل الوحيد.

المغرب يستفيد من FVS مجددا

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح البرازيل في الدقيقة 33 وطلب المدير الفني لمنتخب المغرب التحدي على القرار.

وعند مراجعة الفيديو تراجع الحكم عن قراره ومنح لاعب البرازيل بطاقة صفراء بسبب إدعاء السقوط.

وتعتبر تلك المباراة هي الثانية على التوالي التي ينجح منتخب المغرب فيها من استغلال تقنية FVS بتغيير قرار حكم اللقاء لصالح أسود أطلس.

وظهر نظام "FVS" الذي يتم تطبيقه لأول مرة في ملاعب كرة القدم بكأس العالم للشباب لدراسة إمكانية استبداله بدلا من تقنية الفيديو "VAR".

وكل مدير فني يمتلك بطاقتين للتحدي وطلب عودة الحكم لمراجعة أحد قراراته الخاصة بالأهداف أو ركلات الجزاء أو البطاقات الحمراء المباشرة.

بينما يراجع الحكم الرابع الفيديو عقب أي هدف للحكم على مدى صحته واستدعاء حكم الساحة حال وجود شك لمراجعة قراره.

الجولة الختامية

وتشتعل منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المغرب بجانب إسبانيا والبرازيل والمكسيك، ولكن لخطف بطاقة التأهل الثانية واحتمالية التأهل كأفضل مركز ثالث.

إذ يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يتم اختيار أفضل 4 فرق من أصحاب المركز الثالث للتأهل.

وحسم منتخب المغرب مقعده في ثمن النهائي متصدرا المجموعة الثالثة بغض النظر عن الجولة الختامية.

بينما يمتلك منتخب المكسيك نقطتين قبل مواجهة المغرب، ولكل من البرازيل وإسبانيا نقطة واحدة.