الثاني من خارج بريميرليج.. بيلينجهام أفضل لاعب إنجليزي
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 18:14
كتب : FilGoal
فاز جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب إنجليزي لموسم 2024 - 2025.
جود بيلينجهام
النادي : ريال مدريد
وأعلن موقع المنتخب الإنجليزي تفوق بيلينجهام على مواطنيه ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال، وهاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.
ويعد بيلينجهام ثاني لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة، بينما يلعب لنادي غير إنجليزي.
وكان أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة أثناء لعبه خارج دوري بلاده هو أوين هارجريفز لاعب بايرن ميونيخ الألماني عام 2006.
ويتم التصويت على أفضل لاعب إنجليزي في الموسم من قبل الجماهير.
وشارك بيلينجهام في 8 مباريات على مدار الموسم مع منتخب إنجلترا.
سجل الفائزين:
2003: ديفيد بيكهام (مانشستر يونايتد)
2004: فرانك لامبارد (تشيلسي)
2005: فرانك لامبارد (تشيلسي)
2006: أوين هارجريفز (بايرن ميونيخ)
2007: ستيفن جيرارد (ليفربول)
2008: واين روني (مانشستر يونايتد)
2009: واين روني (مانشستر يونايتد)
2010: آشلي كول (تشيلسي)
2011: سكوت باركر (توتنهام هوتسبير)
2012: ستيفن جيرارد (ليفربول)
2014: واين روني (مانشستر يونايتد)
2015: واين روني (مانشستر يونايتد)
2016: آدم لالانا (ليفربول)
2017: هاري كين (توتنهام هوتسبير)
2018: هاري كين (توتنهام هوتسبير)
2019: جوردان هندرسون (ليفربول)
2020-21: كالفين فيليبس (ليدز يونايتد)
2021-22: بوكايو ساكا (أرسنال)
2022-23: بوكايو ساكا (آرسنال)
2023-24: كول بالمر (تشيلسي)
2024 - 2025: جود بيلينجهام (ريال مدريد)