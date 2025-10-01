بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي

تعرض محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب بيراميدز للإصابة خلال مواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وتغلب بيراميدز على الجيش الرواندي بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت برواندا.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن محمود زلاكة تعرض لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة الجيش الرواندي.

وأشار المنيري إلى أن زلاكة سوف يخضع لفحوصات طبية فور عودة بعثة بيراميدز إلى القاهرة لتحديد موقفه من مباراة الإياب.

وبدأ بيراميدز حملة الدفاع عن لقبه بعد أن توج بالبطولة خلال الموسم الماضي.

وسجل فيستون ماييلي ثنائية بيراميدز أمام الجيش الرواندي.

وتقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي يوم الأحد المقبل 5 أكتوبر.

ووضع بيراميدز قدما في دور الـ 32 بعد إذ يحتاج للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف على ملعبه من أجل الصعود.

ويستعد بيراميدز لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال في قطر بديسمبر المقبل.

إذ يواجه بيراميدز الفائز من مواجهة بطل أمريكا الجنوبية أمام كروز أزول المكسيكي في كأس التحدي يوم 13 ديسمبر المقبل.