سكاي تكشف فترة غياب أليسون المحتملة

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

أليسون بيكر

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول سيغيب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وينتظر ليفربول المزيد من التفاصيل حول مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها أليسون أمام جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا، فقد استبدل في الشوط الثاني بعدما تعرض لإصابة.

وأوضح تقرير سكاي أن أليسون سيغيب لما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة بشكل مبدئي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي عقب مباريات الجولة المقبلة من الدوريات، وتستمر حتى يوم 19 أكتوبر.

وسيلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد يوم 19 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف.

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول عقب لقاء جالاتا سراي للصحفيين: "لقد شعر أليسون بشيء ما. لا أستطيع الجزم بذلك بالتحديد لأنني لستُ معالجًا فيزيائيًا".

وأضاف "عادةً عندما يشعر اللاعب بشيء ما، ويسقط على الأرض ولا يعود إلى الملعب يكون ذلك أمرًا سيئًا".

وأكمل المدرب الهولندي "لن يتمكن من اللعب يوم السبت ضد تشيلسي. أعتقد ذلك بنسبة 100%".

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسيعتمد ليفربول على حارسه الجديد جورجي مامارداشفيلي في ظل غياب أليسون.

