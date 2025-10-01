بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد الجيش الرواندي

حقق بيراميدز الفوز على الجيش الرواندي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل فيستون ماييلي ثنائية بيراميدز في المباراة.

وبدأ بيراميدز حملة الدفاع عن لقبه بعد أن توج بالبطولة خلال الموسم الماضي.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وإيفرتون دا سيلفا وفيستون ماييلي.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثر من الفرص ولكن المحاولة الأخطر كانت من مهند لاشين الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس.

في الشوط الثاني تألق أحمد الشناوي بالدقيقة 46 ومنع لاعب الجيش من التسجيل برأسية.

وبعد 3 دقائق تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق ماييلي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وتألق الشناوي في التصدي لأكثر من فرصة لعودة الجيش الرواندي للمباراة.

وشهدت الدقيقة 73 طرد كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

وسجل الجيش الرواندي هدفا لم يحتسب في الدقيقة 80 بسبب وجود حالة تسلل.

ومنعت العارضة فرصة التعادل في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة أضاف ماييلي الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وكاد الجيش الرواندي أن يقلص الفارق ولكن تدخل القائم مرة أخرى ليمنع هدفا مؤكدا في الدقيقة 95.

وتقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي يوم الأحد مقبل 5 أكتوبر.

ووضع بيراميدز قدما في دور الـ 32 بعد إذ يحتاج للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف على ملعبه من أجل الصعود.

