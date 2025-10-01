خبر في الجول - سام مرسي يفاضل بين 3 عروض

يفاضل سام مرسي بين 3 عروض بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع الكويت الكويتي.

سام مرسي النادي : نادي الكويت

وفسخ سام مرسي تعاقده مع الكويت بعد فترة قصيره بحسب قناة الكاس القطرية. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن سام مرسي يفاضل بين 3 عروض من الدوري الإماراتي والقطري ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وكان سام مرسي قد انضم لنادي الكويت بداية الموسم الجاري قادما من إبسويتش تاون الإنجليزي.

ويأتي فسخ التعاقد بعد شهرين من انضمام مرسي للكويت.

وكان سام مرسي قد وقع على عقد لمدة موسمين برفقة الكويت.

وكان مرسي قد شارك برفقة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب مرسي مع إبسويتش تاون لمدة 4 مواسم.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.