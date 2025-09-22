الكأس: الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 21:40
كتب : FilGoal
كشفت قناة الكأس القطرية عن فسخ تعاقد نادي الكويت الكويتي مع سام مرسي.
وأشارت الكأس إلى ان الكويت قد فسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي وسواصل تحركاته للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد لتعزيز وسط الملعب.
ويأتي فسخ التعاقد بعد شهرين من انضمام مرسي للكويت.
وانضم مرسي إلى الكويت في بداية الموسم الحالي قادما من إبسويتش تاون.
وكان سام مرسي قد وقع على عقد لمدة موسمين برفقة الكويت.
وكان مرسي قد شارك برفقة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولعب مرسي مع إبسويتش تاون لمدة 4 مواسم.
وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.
نرشح لكم
ساهم في الثنائية التاريخية.. فادلو ديفيدز مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز تقرير: نواف العقيدي يغيب عن مواجهة النصر ضد اتحاد جدة الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه الهلال يعلن مدة غياب كانسيلو بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم خورفكان وينقض على الصدارة التعادل الأول والمشاركة الأساسية الثانية.. أكرم توفيق رجل مباراة الشمال والغرافة فخر الدين بن يوسف إلى الاتحاد المنستيري