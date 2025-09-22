الكأس: الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي

كشفت قناة الكأس القطرية عن فسخ تعاقد نادي الكويت الكويتي مع سام مرسي.

وأشارت الكأس إلى ان الكويت قد فسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي وسواصل تحركاته للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد لتعزيز وسط الملعب.

ويأتي فسخ التعاقد بعد شهرين من انضمام مرسي للكويت.

وانضم مرسي إلى الكويت في بداية الموسم الحالي قادما من إبسويتش تاون.

وكان سام مرسي قد وقع على عقد لمدة موسمين برفقة الكويت.

وكان مرسي قد شارك برفقة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب مرسي مع إبسويتش تاون لمدة 4 مواسم.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.