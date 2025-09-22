الكأس: الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 21:40

كتب : FilGoal

سام مرسي - نادي الكويت الكويتي

كشفت قناة الكأس القطرية عن فسخ تعاقد نادي الكويت الكويتي مع سام مرسي.

وأشارت الكأس إلى ان الكويت قد فسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي وسواصل تحركاته للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد لتعزيز وسط الملعب.

ويأتي فسخ التعاقد بعد شهرين من انضمام مرسي للكويت.

أخبار متعلقة:
التجربة العربية الأولى.. الكويت الكويتي يضم سام مرسي تقرير: سام مرسي يتمم صفقة انتقاله إلى الكويت الكويتي تقرير: نادي الكويت يقدم عرضا مغريا لـ سام مرسي.. وموقف إبسويتش هدية من سام مرسي قد تتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا

وانضم مرسي إلى الكويت في بداية الموسم الحالي قادما من إبسويتش تاون.

وكان سام مرسي قد وقع على عقد لمدة موسمين برفقة الكويت.

وكان مرسي قد شارك برفقة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب مرسي مع إبسويتش تاون لمدة 4 مواسم.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.

سام مرسي الكويت الكويتي
نرشح لكم
ساهم في الثنائية التاريخية.. فادلو ديفيدز مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز تقرير: نواف العقيدي يغيب عن مواجهة النصر ضد اتحاد جدة الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه الهلال يعلن مدة غياب كانسيلو بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم خورفكان وينقض على الصدارة التعادل الأول والمشاركة الأساسية الثانية.. أكرم توفيق رجل مباراة الشمال والغرافة فخر الدين بن يوسف إلى الاتحاد المنستيري
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - أول فرنسي.. باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل فريق في العالم 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - جيوكيريس يفوز بجائزة "مولر" لأفضل مهاجم في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - تساوى مع إيميليانو.. دوناروما يفوز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - في غيابه.. لويس إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر حفل الكرة الذهبية - عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513933/الكأس-الكويت-يفسخ-تعاقده-مع-سام-مرسي-بالتراضي