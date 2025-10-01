انتهت أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (0)-(2) بيراميدز

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 14:47

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد الجيش الرواندي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجيش الرواندي ضد بيراميدز في دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق85. جووووووول الثاني لبيراميدز عن طريق فيسنون ماييلي مستغلا انفراد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

ق84. العارضة تمنع هدف التعادل للجيش الرواندي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق80. هدف غير محتسب للجيش الرواندي لوجود حالة تسلل.

ق73. طرد كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز للاعتراض على الحكم.

ق48. جوووووول أول لبيرامديز عن طريق فيستون ماييلي بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

ق54. أحمد الشناوي يتألق ويمنع لاعب الجيش الرواندي من تسجيل هدفا برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16. تسديدة قوية من مهند لاشين يتصدى لها الحارس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

دوري أبطال إفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز
