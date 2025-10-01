ماريسكا: من الجيد أننا أصبحنا نفوز رغم طرد أحد لاعبينا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن فوز فريقه على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا أمر جيد رغم طرد جواو بيدرو.

وفاز تشيلسي على بنفيكا بهدف الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

وقال ماريسكا عبر بي بي سي: "المجهود كان جيد جدا. في الشوط الأول أعتقد أننا كنا أفضل مقارنة بالشوط الثاني من حيث كيفية إدارة الكرة وصناعة الفرص. في الشوط الثاني تراجعنا".

وأضاف "في آخر مباراتين أو ثلاث استقبلنا هدفين أو ثلاثة، وهذا أمر غير مقبول. علينا أن نكون أفضل دفاعيًا، لكن الخروج بشباك نظيفة أمر جيد."

وعن طرد جواو بيدرو قال "الشيء الإيجابي أننا نتطور وقادرون على الفوز حتى بـ10 لاعبين. لكنني أعتقد أنه لم يلمس الكرة في الإنذار الثاني، غير أن طبيعة اللقطة كانت خطيرة".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لنا هذه رحلة بدأت هذا الموسم، ومع كل مباراة نصبح أفضل."

وخسر تشيلسي 3 مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، ثم أمام مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي.