برناردو سيلفا: أعرف تماما ما سأفعله عند نهاية عقدي

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 13:40

يرى برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وقال سيلفا في تصريحات للصحفيين: "نهاية عقدي في يونيو؟ أعرف تماما ما سأفعله، لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك".

برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول جوارديولا يكشف سر اختيار برناردو سيلفا كقائد لمانشستر سيتي تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستمرار برناردو سيلفا رغم اهتمام بنفيكا وبرشلونة

وأضاف "هذا وقت التركيز على مانشستر سيتي، وبذل قصارى جهدي لإعادة النادي إلى مكانته التي يستحقها".

سيلفا ارتبط خلال الموسمين الماضيين بالانتقال إلى برشلونة وكذلك الدوري السعودي.

صاحب الـ31 عاما يلعب في مانشستر سيتي منذ 2017 قادما من موناكو.

وخاض الدولي البرتغالي 414 بقميص مانشستر سيتي سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 74 آخرين.

وفاز سيلفا مع مانشستر سيتي بـ6 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله لكأس العالم للأندية.

هالاند ينافس دوكو وفودين على جائزة لاعب الشهر في سيتي
كرة يد - لأول مرة خارج السويد.. مصر تستضيف كأس بارتيللي بالعاصمة الإدارية 12 دقيقة | كرة يد
الثاني من خارج بريميرليج.. بيلينجهام أفضل لاعب إنجليزي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي تكشف فترة غياب أليسون المحتملة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - لحل أزمة المستحقات.. هشام نصر يقرض الزمالك 25 مليون جنيه 45 دقيقة | الدوري المصري
بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة ساعة | الدوري المصري
في بيان قوي.. فالفيردي يرد على تقارير توتر علاقته مع تشابي ألونسو ساعة | الدوري الإسباني
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك
