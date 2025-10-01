برناردو سيلفا: أعرف تماما ما سأفعله عند نهاية عقدي
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 13:40
كتب : FilGoal
يرى برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن تجديد تعاقده.
وينتهي تعاقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.
وقال سيلفا في تصريحات للصحفيين: "نهاية عقدي في يونيو؟ أعرف تماما ما سأفعله، لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك".
وأضاف "هذا وقت التركيز على مانشستر سيتي، وبذل قصارى جهدي لإعادة النادي إلى مكانته التي يستحقها".
سيلفا ارتبط خلال الموسمين الماضيين بالانتقال إلى برشلونة وكذلك الدوري السعودي.
صاحب الـ31 عاما يلعب في مانشستر سيتي منذ 2017 قادما من موناكو.
وخاض الدولي البرتغالي 414 بقميص مانشستر سيتي سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 74 آخرين.
وفاز سيلفا مع مانشستر سيتي بـ6 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله لكأس العالم للأندية.
