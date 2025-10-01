هالاند ينافس دوكو وفودين على جائزة لاعب الشهر في سيتي

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

هالاند - فودين - مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يتنافس الثلاثي فيل فودين وإرلينج هالاند وجيريمي دوكو على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي خلال شهر سبتمبر.

وقاد الثلاثي فريق بيب جوارديولا للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في جميع المباريات الخمس التي لعبها.

سيعلن النادي السماوي عن الفائز الأسبوع المقبل.

ماذا قدم الثلاثي خلال شهر سبتمبر؟

جيريمي دوكو

استمتع الجناح البلجيكي بشهرٍ رائع، حيث أثبت براعته في مركز الجناح الأيسر في ظل غياب عمر مرموش للإصابة.

قدّم دوكو أداءً رائعًا في التعادل 1-1 مع أرسنال، والفوز الكبير 5-1 ضد بيرنلي.

كما سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هدفًا في فوز مانشستر سيتي 2-0 في افتتاحية دوري أبطال أوروبا 2025/26 ضد نابولي.

فيل فودين

قدم فودين أداءً رائعًا في الفوز الساحق بنتيجة 3-0 على مانشستر يونايتد، حيث مهد هدفه المبكر طريق سيتي نحو الفوز.

وسجّل فودين هدفًا آخر في فوز سيتي على هدرسفيلد بنتيجة 2-0 في كأس رابطة المحترفين.

إرلينج هالاند

كما قدّم هالاند أداءً رائعًا طوال الشهر، حيث بدأ بثنائية رائعة في الفوز على مانشستر يونايتد 3-0.

ثم هزّ الشباك ضد نابولي ليصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

وسجّل هالاند أيضًا هدفًا في التعادل 1-1 مع أرسنال.

قبل أن يختتم الشهر كما بدأه، بهدفين رائعين آخرين في الفوز الكاسح 5-1 أمام بيرنلي.

