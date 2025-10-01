مورينيو: أشكر جماهير تشيلسي.. وآمل أن أعود هنا مرة أخرى

عبر جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا البرتغالي عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى تشيلسي لمواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا.

وخسر بنفيكا من تشيلسي بهدف في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات نقلتها بي بي سي: "عندما جئت إلى هنا لأول مرة لم يكن أحد ينتظرني وكانت هناك الكثير من علامات الاستفهام حولي، الآن يعتقد الجميع أنني أمتلك السحر لفعل الأشياء".

وأضاف "بالطبع أشكر الجماهير، لقد أثبت نفسي هنا وكنت أعيش بالقرب منهم وأتحدث معهم يوميا".

وواصل "آمل أن أعود إلى هنا مرة أخرى بعد 20 عاما مع أحفادي".

وأكد "تشيلسي جزء من تاريخي وأنا جزء من تاريخه".

وأتم تصريحاته "مواجهة ريال مدريد؟ أنا مشجع لريال مدريد، فلورنتينو بيريز اتصل بي وهنأني على انضمامي لنادي بنفيكا وهو صديقي".