سلوت يوضح موقف أليسون وإيكيتيكي من مواجهة تشيلسي

سيغيب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن رحلة فريقه ليفربول إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وينتظر ليفربول المزيد من التفاصيل حول مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها أمام جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا، فقد استبدل في الشوط الثاني بعدما تعرض لإصابة.

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول للصحفيين: "لقد شعر أليسون بشيء ما. لا أستطيع الجزم بذلك بالتحديد لأنني لستُ معالجًا فيزيائيًا".

وأضاف "عادةً عندما يشعر اللاعب بشيء ما، ويسقط على الأرض ولا يعود إلى الملعب يكون ذلك أمرًا سيئًا".

وأكمل المدرب الهولندي "لن يتمكن من اللعب يوم السبت. أعتقد ذلك بنسبة 100%".

واستُبدل هوجو إيكيتيكي أيضًا في الدقيقة 68 من مباراة إسطنبول بعد سقوطه على الأرض، وقد يغيب هو الآخر عن مباراة ستامفورد بريدج.

وأوضح سلوت "لقد شعر هوجو بشيء ما عندما حاول الوصول للكرة".

وتابع "قال إنه لا يستطيع الاستمرار، لذلك اضطررنا لاستبداله. لنرَ كيف ستكون حالته خلال الأيام القليلة المقبلة".