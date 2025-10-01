سلوت يوضح موقف أليسون وإيكيتيكي من مواجهة تشيلسي

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول

سيغيب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن رحلة فريقه ليفربول إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وينتظر ليفربول المزيد من التفاصيل حول مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها أمام جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا، فقد استبدل في الشوط الثاني بعدما تعرض لإصابة.

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول للصحفيين: "لقد شعر أليسون بشيء ما. لا أستطيع الجزم بذلك بالتحديد لأنني لستُ معالجًا فيزيائيًا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر ألونسو: مبابي يقدم موسما رائعا.. ولم أتحدث مع فينيسيوس بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط بخماسية مثيرة ضد شيكاغو فاير تقييم صلاح أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية الهزيمة الثانية على التوالي.. جالاتاسراي يفوز على ليفربول بمشاركة صلاح

وأضاف "عادةً عندما يشعر اللاعب بشيء ما، ويسقط على الأرض ولا يعود إلى الملعب يكون ذلك أمرًا سيئًا".

وأكمل المدرب الهولندي "لن يتمكن من اللعب يوم السبت. أعتقد ذلك بنسبة 100%".

واستُبدل هوجو إيكيتيكي أيضًا في الدقيقة 68 من مباراة إسطنبول بعد سقوطه على الأرض، وقد يغيب هو الآخر عن مباراة ستامفورد بريدج.

وأوضح سلوت "لقد شعر هوجو بشيء ما عندما حاول الوصول للكرة".

وتابع "قال إنه لا يستطيع الاستمرار، لذلك اضطررنا لاستبداله. لنرَ كيف ستكون حالته خلال الأيام القليلة المقبلة".

ليفربول أليسون هوجو إيكيتيكي أرني سلوت
نرشح لكم
الثاني من خارج بريميرليج.. بيلينجهام أفضل لاعب إنجليزي سكاي تكشف فترة غياب أليسون المحتملة ماريسكا: من الجيد أننا أصبحنا نفوز رغم طرد أحد لاعبينا برناردو سيلفا: أعرف تماما ما سأفعله عند نهاية عقدي هالاند ينافس دوكو وفودين على جائزة لاعب الشهر في سيتي هالاند بين ثمانية مرشحين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030 في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون
أخر الأخبار
جواو فيليكس أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري السعودي 37 دقيقة | سعودي في الجول
منتخب مصر يعلن تفاصيل معسكر أكتوبر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو 55 دقيقة | منتخب مصر
تقليص المباريات.. الاتحاد البرازيلي يعلن تعديلات ضخمة على أجندة مسابقاته بدءا من 2026 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - في نسختها الأولى.. إقامة قرعة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بالعاصمة الإدارية ساعة | كرة يد
ممدوح عباس: اطمئنوا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر قريبا ساعة | الدوري المصري
كرة يد - لأول مرة خارج السويد.. مصر تستضيف كأس بارتيللي بالعاصمة الإدارية 2 ساعة | كرة يد
الثاني من خارج بريميرليج.. بيلينجهام أفضل لاعب إنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514436/سلوت-يوضح-موقف-أليسون-وإيكيتيكي-من-مواجهة-تشيلسي