هالاند بين ثمانية مرشحين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - أرسنال

دخل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وينافس هالاند سبعة مرشحين آخرين على الجائزة.

وكان هالاند قد قاد مانشستر سيتي للفوز على بيرنلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
رقم قياسي سلبي حققه مدافع بيرنلي في الدوري الإنجليزي هاري كين يرد على إمكانية عودته للدوري الإنجليزي جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

ونجح هالاند في المساهمة بثلاثة أهداف منهم بعد تسجيل هدفين وصناعة هدف.

PL2526-PLAYER-OF-THE-MATCHWEEK-NOMINEES-16x9-GW6

أما بقية المرشحين فكالآتي:

إيمي بوينديا (أستون فيلا)

نجح بوينديا في قيادة أستون فيلا للفوز على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق أستون فيلا انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجل بوينديا هدفا وصنع آخر.

دايتشي كامادا (كريستال بالاس)

ساهم كامادا في قيادة كريستال بالاس للفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

وحافظ كريستال بالاس على رصيده بدون هزيمة في 18 مباراة على التوالي بمختلف المسابقات.

وصنع كامادا هدفا في فوز فريقه.

سين لونجستاف (ليدز)

تألق لونجستاف في تعادل ليدز أمام بورنموث بهدفين لكل منهما.

وسجل لونجستاف هدفا وصنع الآخر.

ديكلان رايس (أرسنال)

ظهر ديكلان رايس بمستوى رائع مع أرسنال في فوز مثير أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد.

وصنع رايس هدف التعادل في الدقيقة 84 بعد عرضية رائعة وصلت إلى ميكيل ميرينو الذي حولها داخل الشباك.

روبن رويفس (سندرلاند)

ساهم رويفس في انتصار سندرلاند على نوتنجهام بهدف دون مقابل.

وحافظ رويفس على نظافة شباكه بعد ستة تصديات خلال المباراة.

إيجور تياجو (برينتفورد)

قاد تياجو فريق برينتفورد أمام مانشستر يونايتد وحقق فريقه الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح البرازيلي في تسجيل أول هدفين في اللقاء.

داني ويلبيك (برايتون)

تألق ويلبيك في فوز برايتون على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واستهل ويلبيك حملة عودة برايتون في المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 قبل أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 100 بعد 10 دقائق من الوقت بدل الضائع.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي هالاند
نرشح لكم
ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030 في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون تقرير: مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ تليجراف تكشف موقف ماريسكا.. وسبب تواجد مالكي تشيلسي في غرف الملابس بعد هزيمة برايتون ليفربول ضد كريستال بالاس.. مواعيد مباريات الدور الرابع لكأس الرابطة تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا – جالاتاسراي (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الأهلي يخسر أمام برشلونة ويواجه ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية 3 دقيقة | كرة يد
فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين 22 دقيقة | سعودي في الجول
محمد شكري يعلن عودته لتدريبات الأهلي والتعافي من الإصابة 24 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم 38 دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري 47 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514398/هالاند-بين-ثمانية-مرشحين-على-جائزة-أفضل-لاعب-في-الجولة-السادسة-من-الدوري-الإنجليزي