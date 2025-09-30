هالاند بين ثمانية مرشحين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

دخل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وينافس هالاند سبعة مرشحين آخرين على الجائزة.

وكان هالاند قد قاد مانشستر سيتي للفوز على بيرنلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح هالاند في المساهمة بثلاثة أهداف منهم بعد تسجيل هدفين وصناعة هدف.

أما بقية المرشحين فكالآتي:

إيمي بوينديا (أستون فيلا)

نجح بوينديا في قيادة أستون فيلا للفوز على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق أستون فيلا انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجل بوينديا هدفا وصنع آخر.

دايتشي كامادا (كريستال بالاس)

ساهم كامادا في قيادة كريستال بالاس للفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

وحافظ كريستال بالاس على رصيده بدون هزيمة في 18 مباراة على التوالي بمختلف المسابقات.

وصنع كامادا هدفا في فوز فريقه.

سين لونجستاف (ليدز)

تألق لونجستاف في تعادل ليدز أمام بورنموث بهدفين لكل منهما.

وسجل لونجستاف هدفا وصنع الآخر.

ديكلان رايس (أرسنال)

ظهر ديكلان رايس بمستوى رائع مع أرسنال في فوز مثير أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد.

وصنع رايس هدف التعادل في الدقيقة 84 بعد عرضية رائعة وصلت إلى ميكيل ميرينو الذي حولها داخل الشباك.

روبن رويفس (سندرلاند)

ساهم رويفس في انتصار سندرلاند على نوتنجهام بهدف دون مقابل.

وحافظ رويفس على نظافة شباكه بعد ستة تصديات خلال المباراة.

إيجور تياجو (برينتفورد)

قاد تياجو فريق برينتفورد أمام مانشستر يونايتد وحقق فريقه الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح البرازيلي في تسجيل أول هدفين في اللقاء.

داني ويلبيك (برايتون)

تألق ويلبيك في فوز برايتون على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واستهل ويلبيك حملة عودة برايتون في المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 قبل أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 100 بعد 10 دقائق من الوقت بدل الضائع.