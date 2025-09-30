عودة ثنائي اتحاد جدة قبل مواجهة شباب أهلي دبي

استعاد اتحاد جدة الثنائي عبد العزيز البيشي وحسن كادش قبل مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويصطدم اتحاد جدة بشباب الأهلي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وفقا لجريدة اليوم السعودية.

وشارك كادش والبيشي في تدريب الاثنين قبل اللقاء المرتقب.

فيما يغيب مهند الشنقيطي، بسبب الحصول على بطاقة حمراء، وقرار إيقافه عن المشاركة في المباريات.

كما يتغيب لاعب الفريق حسام عوار عن المباراة، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع العميد في التدريبات الجماعية بالفريق.

وكان اتحاد جدة قد استهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة على يد الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.