ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

أعلن نادي أرسنال يوم الثلاثاء تمديد تعاقد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا.

ووقع ساليبا على عقد جديد من أرسنال حتى صيف 2030.

قال ساليبا في تصريحات لموقع ناديه: "أشعر بالفخر لأنني وقعت العقد الأول مع النادي في عام 2019، والآن ما زلت هنا لأجدد عقدي".

أخبار متعلقة:
سكاي: مجلس المدينة وافق على بيع سان سيرو لميلان وإنتر بشكل نهائي رغم إضافته للقائمة.. سلوت يوضح سبب غياب كييزا أمام جالاتا سراي أس: تشابي ألونسو بتجه لإراحة مبابي أمام كيرات ألماتي إيكيتيكي: أعتذر عن طردي غير الذكي ضد ساوثامبتون.. ويمكنني اللعب مع إيزاك

وأضاف "أشعر براحة كبيرة هنا، فهذا هو المكان الأمثل لي، وأستمتع بكل يوم أرتدي فيه قميص هذا النادي".

وأتم مدافع منتخب فرنسا البالغ من العمر 24 عاما "علينا في أرسنال الفوز بالألقاب".

Image

وكان تعاقد ويليام مع المدفعجية ينتهي في صيف 2027.

وأوضحت تقارير أن ريال مدريد كان أبرز المهتمين بضم المدافع الفرنسي قبل أن يقرر البقاء مع النادي اللندني.

المدافع الدولي الفرنسي لعب 6 مباريات مع أرسنال هذا الموسم وصنع هدفا.

وبشكل عام لعب ساليبا 140 مباراة بقميص أرسنال وسجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

أرسنال ويليام ساليبا
نرشح لكم
في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون تقرير: مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ تليجراف تكشف موقف ماريسكا.. وسبب تواجد مالكي تشيلسي في غرف الملابس بعد هزيمة برايتون ليفربول ضد كريستال بالاس.. مواعيد مباريات الدور الرابع لكأس الرابطة تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل
أخر الأخبار
تأكد غياب كفاراتسخيليا أمام برشلونة.. وجاهزية الثنائي البرتغالي 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد بيانات من الأندية.. اتحاد الكرة يشدد على ثقته في الحكام المصريين 32 دقيقة | الكرة المصرية
تمهيدا لبناء ملعب جديد.. ميلان وإنتر يعلنان الموافقة على شراء سان سيرو بشكل نهائي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونتي يعلق على وضعية دي بروين بعد غضبه في مباراة ميلان ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف كارباخال لمباراتين في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من الشحات يكشف حقيقة تنمره ضد بيزيرا ساعة | الكرة المصرية
عودة رودري وريان شرقي لتدريبات سيتي قبل لقاء موناكو.. واستمرار غياب مرموش 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماركا: فالنسيا يرفع دعوى قضائية ضد نتفليكس بسبب وثائقي فينيسيوس جونيور 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514370/ضربة-لكل-من-يريد-ضمه-أرسنال-يمدد-عقد-ساليبا-حتى-2030