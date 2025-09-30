ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030

أعلن نادي أرسنال يوم الثلاثاء تمديد تعاقد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا.

ووقع ساليبا على عقد جديد من أرسنال حتى صيف 2030.

قال ساليبا في تصريحات لموقع ناديه: "أشعر بالفخر لأنني وقعت العقد الأول مع النادي في عام 2019، والآن ما زلت هنا لأجدد عقدي".

وأضاف "أشعر براحة كبيرة هنا، فهذا هو المكان الأمثل لي، وأستمتع بكل يوم أرتدي فيه قميص هذا النادي".

وأتم مدافع منتخب فرنسا البالغ من العمر 24 عاما "علينا في أرسنال الفوز بالألقاب".

وكان تعاقد ويليام مع المدفعجية ينتهي في صيف 2027.

وأوضحت تقارير أن ريال مدريد كان أبرز المهتمين بضم المدافع الفرنسي قبل أن يقرر البقاء مع النادي اللندني.

المدافع الدولي الفرنسي لعب 6 مباريات مع أرسنال هذا الموسم وصنع هدفا.

وبشكل عام لعب ساليبا 140 مباراة بقميص أرسنال وسجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.