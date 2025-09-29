السعيد يهدي حسام عبد المجيد هدفه الأول في القمة

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

مباراة القمة - حسام عبد المجيد

لأول مرة في مسيرته، سجل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك هدفا في مرمى الأهلي.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد تدخل ياسين مرعي ضد عدي الدباغ.

وسدد عبد الله السعيد الركلة ليتصدى لها محمد الشناوي، ولكن دخول لاعبين من الأهلي في المنطقة جعل الحكم يعيد الركلة.

بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري قمة الدوري - تشكيل الزمالك.. عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك

الإعادة سددها حسام عبد المجيد ليسجل منها الهدف في الدقيقة 32.

الهدف هو الأول لمدافع الزمالك، في مباراة القمة رقم 11 في مسيرته.

وهذا هو ثامن أهداف عبد المجيد في الدوري، وعاشر أهدافه مع الزمالك إجمالا.

وتستمر فعاليات القمة على استاد القاهرة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

حسام عبد المجيد الزمالك الدوري المصري
