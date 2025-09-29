استدعاء شيكو بانزا لقائمة أنجولا في تصفيات كأس العالم 2026

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك ضد فاركو

أعلن منتخب أنجولا بقيادة الفرنسي باتريس بوميل استدعاء شيكو بانزا لاعب الزمالك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب أنجولا خصميه إسواتيني والكاميرون في الجولتي التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولعب بانزا مع الزمالك خلال الموسم الجاري 5 مباريات وسجل هدفين ولم يصنع.

أخبار متعلقة:
مخرج القمة لـ في الجول: نقل مباراة الأهلي والزمالك بـ22 كاميرا كرة سلة - الزمالك يمدد تعاقد خالد عبد الناصر ومحمد إبراهيم ميدو كرة يد - بعد شهرين من تعيينه.. الزمالك يعلن إقالة توماس فرانك السعيد وزيزو يمتلكان الفرصة.. قائمة اللاعبين المسجلين بقميصي الأهلي والزمالك في القمة

وتم استبعاد شيكو بانزا 3 مرات من قائمة الزمالك في المباريات، المرة الأولى قبل مباراة المصري بسبب عودته متأخرا من أنجولا.

والمرة الأخرى قبل مباراة الإسماعيلي لأسباب فنية، لكنه تواجد وشارك كبديل في المباراة الماضية ضد الجونة.

والمرة الثالثة وهي استبعاده من مباراة القمة ضد الأهلي.

وأعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الفرنسي باتريس بوميل مديرا فنيا للمنتخب.

ويقع منتخب أنجولا رفقة مصر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

وكان قد أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم رحيل مدربه البرتغالي بيدرو جونسالفيس الأسبوع الماضي.

شيكو بانزا الزمالك أنجولا
نرشح لكم
صراع التأهل يشتعل.. خصم 3 نقاط من جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم منافس مصر - باتريس بوميل مديرا فنيا لمنتخب أنجولا منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وعودة الكرتي قبل مواجهة الجيش الرواندي ضاع حلم الزمالة.. ديكاداها الصومالي يضرب موعدا مع الزمالك في الكونفدرالية الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 أمين عدلي: المشاركة مع المغرب في أمم إفريقيا حلم بالنسبة لي
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي.. ونسير على الطريق الصحيح 5 دقيقة | الدوري المصري
هاني: اللاعبون يضحون بحياتهم لأجل الأهلي.. وهذا سبب الشائعات عن غرفة الملابس 10 دقيقة | الدوري المصري
صراع الصدارة يشتعل.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك وينتصر بثنائية 30 دقيقة | الدوري المصري
لا يخسر القمة.. تريزيجيه يسجل لأول مرة أمام الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
السادس في الأبيض.. حسين الشحات يتعادل لـ الأهلي أمام الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن الـ 40 ساعة | الكرة الأوروبية
مودريتش: تأثيري في الملعب بهذا العمر يعود إلى حبي لكرة القدم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك
/articles/514336/استدعاء-شيكو-بانزا-لقائمة-أنجولا-في-تصفيات-كأس-العالم-2026