استدعاء شيكو بانزا لقائمة أنجولا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن منتخب أنجولا بقيادة الفرنسي باتريس بوميل استدعاء شيكو بانزا لاعب الزمالك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب أنجولا خصميه إسواتيني والكاميرون في الجولتي التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولعب بانزا مع الزمالك خلال الموسم الجاري 5 مباريات وسجل هدفين ولم يصنع.

وتم استبعاد شيكو بانزا 3 مرات من قائمة الزمالك في المباريات، المرة الأولى قبل مباراة المصري بسبب عودته متأخرا من أنجولا.

والمرة الأخرى قبل مباراة الإسماعيلي لأسباب فنية، لكنه تواجد وشارك كبديل في المباراة الماضية ضد الجونة.

والمرة الثالثة وهي استبعاده من مباراة القمة ضد الأهلي.

وأعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الفرنسي باتريس بوميل مديرا فنيا للمنتخب.

ويقع منتخب أنجولا رفقة مصر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

وكان قد أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم رحيل مدربه البرتغالي بيدرو جونسالفيس الأسبوع الماضي.