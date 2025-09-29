صراع التأهل يشتعل.. خصم 3 نقاط من جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 17:41

كتب : FilGoal

منتخب جنوب إفريقيا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خصم 3 نقاط من منتخب جنوب إفريقيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعود ذلك لإشراك منتخب جنوب إفريقيا للاعب غير مؤهل وهو تيبوهو موكوينا، في مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوتو، والتي انتهت بفوز بافانا بافانا بثلاثية نظيفة.

وأوضح فيفا أن اتحاد جنوب إفريقيا انتهت المادة 19 من قانون الانضباط لفيفا، والمادة 14 من لوائح التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
قرار ناري مرتقب.. فيفا يفتح تحقيقا في مباراة جنوب إفريقيا وليسوتو تصفيات كأس العالم – رواندا تهزم زيمبابوي وتشعل مجموعة جنوب إفريقيا ونيجيريا تصفيات كأس العالم – الوضع يتأزم.. نيجيريا تُصعب موقفها بتعادل مع جنوب إفريقيا

وبناء على ذلك، اعتبرت لجنة الانضباط منتخب جنوب إفريقيا منسحبا من المباراة، ليتم اعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0.

كما قرر الاتحاد الدولي توقيع غرامة 10 آلاف فرنك سويسري، وتوجيه تحذير إلى اللاعب.

ويظل قرار لجنة الانضباط قابلاً للاستئناف خلال 10 أيام.

وتساوى منتخب جنوب إفريقيا في النقاط مع بنين برصيد 14 نقطة، في المجموعة الثالثة، ليتقلص الفارق مع نيجيريا ورواندا إلى 3 نقاط.

ويتبقى جولتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق المؤهل للبطولة العالمية.

وبات الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة كالتالي:

جنوب إفريقيا 14 نقطة

بنين 14 نقطة

نيجيريا 11 نقطة

رواندا 11 نقطة

ليسوتو 6 نقاط

زيمبابوي 4 نقاط

جنوب إفريقيا تصفيات كأس العالم موكوينا
نرشح لكم
استدعاء شيكو بانزا لقائمة أنجولا في تصفيات كأس العالم 2026 منافس مصر - باتريس بوميل مديرا فنيا لمنتخب أنجولا منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وعودة الكرتي قبل مواجهة الجيش الرواندي ضاع حلم الزمالة.. ديكاداها الصومالي يضرب موعدا مع الزمالك في الكونفدرالية الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 أمين عدلي: المشاركة مع المغرب في أمم إفريقيا حلم بالنسبة لي
أخر الأخبار
ركلتا جزاء وهدفان.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة 50 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الزمالك.. الشناااوي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء 53 دقيقة | الدوري المصري
بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك لنقل كواليس قمة الدوري 57 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يحقق انتصارا غاليا على ناساف في أبطال آسيا للنخبة ساعة | آسيا
بثنائية فيصل وشلبي.. البنك الأهلي يعمق جراح الإسماعيلي بهزيمة سابعة ساعة | الدوري المصري
فالفيردي: لا أشعر بالراحة في الملعب حاليا.. وسأموت دائما من أجل ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
استدعاء شيكو بانزا لقائمة أنجولا في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
قمة الدوري - تشكيل الزمالك.. عودة بيزيرا وبنتايك ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514328/صراع-التأهل-يشتعل-خصم-3-نقاط-من-جنوب-إفريقيا-في-تصفيات-كأس-العالم