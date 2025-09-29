صراع التأهل يشتعل.. خصم 3 نقاط من جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خصم 3 نقاط من منتخب جنوب إفريقيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعود ذلك لإشراك منتخب جنوب إفريقيا للاعب غير مؤهل وهو تيبوهو موكوينا، في مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوتو، والتي انتهت بفوز بافانا بافانا بثلاثية نظيفة.

وأوضح فيفا أن اتحاد جنوب إفريقيا انتهت المادة 19 من قانون الانضباط لفيفا، والمادة 14 من لوائح التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2026.

وبناء على ذلك، اعتبرت لجنة الانضباط منتخب جنوب إفريقيا منسحبا من المباراة، ليتم اعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0.

كما قرر الاتحاد الدولي توقيع غرامة 10 آلاف فرنك سويسري، وتوجيه تحذير إلى اللاعب.

ويظل قرار لجنة الانضباط قابلاً للاستئناف خلال 10 أيام.

وتساوى منتخب جنوب إفريقيا في النقاط مع بنين برصيد 14 نقطة، في المجموعة الثالثة، ليتقلص الفارق مع نيجيريا ورواندا إلى 3 نقاط.

ويتبقى جولتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق المؤهل للبطولة العالمية.

وبات الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة كالتالي:

جنوب إفريقيا 14 نقطة

بنين 14 نقطة

نيجيريا 11 نقطة

رواندا 11 نقطة

ليسوتو 6 نقاط

زيمبابوي 4 نقاط