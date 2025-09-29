منافس مصر - باتريس بوميل مديرا فنيا لمنتخب أنجولا

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

باتريس بوميل

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم تعيين الفرنسي باتريس بوميل مديرا فنيا للمنتخب.

ويقع منتخب أنجولا رفقة مصر في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

وكان قد أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم رحيل مدربه البرتغالي بيدرو جونسالفيس الأسبوع الماضي.

وتولى المدرب صاحب الـ49 عاما منتخب أنجولا منذ أغسطس 2019 ليستمر مع الفريق لمدة 6 سنوات.

وسبق لبوميل تولي قيادة منتخبات زامبيا وكوت ديفوار، كما عمل كمدرب مساعد مع منتخبات أنجولا والمغرب وزامبيا.

وكان بوميل مساعدا لمانويل جوزيه مع منتخب أنجولا في 2010 بينما عمل كمساعد للفرنسي هيرفي رينار في زامبيا وكوت ديفوار والمغرب.

وتولى بوميل قيادة منتخب كوت ديفوار في الفترة من 2020 إلى 2022.

وقاد بوميل الأفيال في أمم إفريقيا 2022 وودع منافسات البطولة أمام مصر من ربع النهائي بركلات الترجيح.

ويقع المنتخب الأنجولي في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب ديسمبر المقبل، إلى جانب منتخبات مصر، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

