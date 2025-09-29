تليجراف: موقف ماريسكا.. وسبب تواجد مالكي تشيلسي في غرف الملابس بعد هزيمة برايتون

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

يحظى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي بدعم كامل من مجلس إدارة النادي رغم غضب الجماهير.

ولم يحقق تشيلسي أي فوز في الدوري أو دوري أبطال أوروبا خلال شهر سبتمبر، واكتفى بفوز وحيد في كأس كاراباو.

وذكرت صحيفة تليجراف الإنجليزي، أن ماريسكا يحظى بدعم الإدارة.

وأشارت "سيتم تقييم أداء المدرب الإيطالي في نهاية الموسم، مع استهداف إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري والحصول على الكأس".

ويستعد تشيلسي لاستقبال بنفيكا في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة مساء الثلاثاء.

ونجح ماريسكا الموسم الماضي في الفوز ببطولة دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، وكذلك العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية إلى أن مالك النادي المشارك الملياردير الإيراني بهداد إقبالي، والمديران الرياضيان بول وينستانلي ولورانس ستيوارت، ومسؤولي التعاقدات جو شيلدز وسام جويل، تواجدوا في غرفة خلع ملابس تشيلسي بعد الخسارة أمام برايتون مطلع الأسبوع.

كما أضافت الصحيفة "دعم مالكو ومديرو الكرة في تشيلسي ماريسكا خلال فترة أسوأ بكثير في الموسم الماضي، وفي النهاية كوفئوا بنهاية ناجحة للموسم."

وعن تلك الزيارة رد ماريسكا: "لقد كانوا داخل غرفة الملابس كعادتهم، لدينا مكتب داخل غرفة الملابس، حيث نجلس بعد كل مباراة ونتحدث لكنهم لم يتحدثوا مع اللاعبين، لم يكن الأمر مختلفًا تمامًا عن بقية المباريات".

وقال ماريسكا إن الرسالة كانت بعد الهزيمة أمام برايتون أن فريقه يجب أن يتوقف عن إعطاء الهدايا للمنافسين والتركيز على القضاء على الأخطاء.

ويخطط تشيلسي لترك أي تقييم لأداء ماريسكا إلى نهاية الموسم، ولن يكون هناك اضطرار لإجراء أي تغيير في منتصف الموسم حاليا.

وخلال شهر سبتمبر، تعادل تشيلسي أمام برينتفورد 2-2، ثم خسر أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال 3-1، وعاد للخسارة أمام مانشستر يونايتد 2 - 1.

وجاء الفوز الوحيد لتشيلسي في سبتمبر أمام لينكولن 2-1 في مباراة تأخر في شوطها الأول بهدف نظيف ولكنه تدارك الموقف في الشوط الثاني.

وأخيرا تلقى البلوز الخسارة أمام برايتون بنتيجة 3-1، رغم التقدم بهدف في البداية، إلا أن طرد تشالوباه أثر على الفريق ليتلقى 3 أهداف.

