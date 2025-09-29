ليفربول ضد كريستال بالاس.. مواعيد مباريات الدور الرابع لكأس الرابطة

كشفت رابطة الأندية الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة "كاراباو".

ولم تشهد الأدوار الأولى سوى مفاجأة واحدة، بخروج مانشستر يونايتد أمام جريمبسي أحد أندية الدرجة الثالثة بركلات الترجيح 12-11 بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

كما ودع أستون فيلا البطولة من الدور الثالث بضربات الترجيح أمام بيرنتفورد.

يذكر أن نيوكاسل هو حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على حساب ليفربول في المباراة النهائية.

ويلتقي ليفربول أمام منافسه كريستال بالاس الذي ألحق بالريدز أول هزيمة في الدوري بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحقيق كأس درع المجتمع في بداية الموسم أيضا.

وسيقام الدور الرابع من كأس كاراباو على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 28، و29 أكتوبر المقبل.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

جريمسبي تاون × برينتفورد.. يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الساعة 9:45

ويكومب × فولهام.. يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الساعة 9:45

ريكسهام × كارديف.. يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الساعة 10:00

أرسنال ضد برايتون.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر الساعة 9:45

ليفربول ضد كريستال بالاس.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر الساعة 9:45

سوانزي ضد مانشستر سيتي.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر الساعة 9:45

ولفرهامبتون ضد تشيلسي.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر الساعة 9:45

نيوكاسل ضد توتنهام.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر الساعة 10:00