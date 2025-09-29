منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد الليبي يضم ياسر رضوان إلى الجهاز الفني للفريق كمساعد مدرب.

ورحب الاتحاد الليبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بياسر رضوان: "نتمنى له رحلة موفقة وحافلة بالإنجازات مع القلعة الحمراء".

وعمل ياسر رضوان مع عدد من أندية الدرجة الثانية المصرية مثل النصر والألمونيوم، والسويس، وبيلا، ونبروه ونجوم المستقبل.

كما مع نادي الحالة البحريني موسم 2023 - 2024، ثم نادي الذهب أحد أندية الدرجة الثانية السعودية.

وسيعمل ياسر رضوان في الجهاز الفني للمدرب الليبي حمدي بطاو.

ونجح الاتحاد الليبي في الفوز على حساب ولايتا ديتشا الإثيوبي بثلاثية مقابل هدف وحيد إيابا بعد التعادل ذهابا سلبيا دون أهداف، في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الاتحاد الليبي لمواجهة المصري في التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 17-19 أكتوبر ذهابا و24-26 أكتوبر إيابا، ويتأهل منها الفائزين إلى مرحلة المجموعات.