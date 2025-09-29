منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

ياسر رضوان

أعلن نادي الاتحاد الليبي يضم ياسر رضوان إلى الجهاز الفني للفريق كمساعد مدرب.

ورحب الاتحاد الليبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بياسر رضوان: "نتمنى له رحلة موفقة وحافلة بالإنجازات مع القلعة الحمراء".

وعمل ياسر رضوان مع عدد من أندية الدرجة الثانية المصرية مثل النصر والألمونيوم، والسويس، وبيلا، ونبروه ونجوم المستقبل.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا خبر في الجول - الشحات يتلقى عرضا مغريا من الاتحاد الليبي كهربا يوجه رسالة مؤثرة للاتحاد الليبي وجماهيره بعد الرحيل

كما مع نادي الحالة البحريني موسم 2023 - 2024، ثم نادي الذهب أحد أندية الدرجة الثانية السعودية.

وسيعمل ياسر رضوان في الجهاز الفني للمدرب الليبي حمدي بطاو.

ونجح الاتحاد الليبي في الفوز على حساب ولايتا ديتشا الإثيوبي بثلاثية مقابل هدف وحيد إيابا بعد التعادل ذهابا سلبيا دون أهداف، في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الاتحاد الليبي لمواجهة المصري في التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 17-19 أكتوبر ذهابا و24-26 أكتوبر إيابا، ويتأهل منها الفائزين إلى مرحلة المجموعات.

الاتحاد الليبي ياسر رضوان
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وعودة الكرتي قبل مواجهة الجيش الرواندي ضاع حلم الزمالة.. ديكاداها الصومالي يضرب موعدا مع الزمالك في الكونفدرالية الكونفدرالية - فريق كهربا السابق يتأهل لمواجهة المصري فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 أمين عدلي: المشاركة مع المغرب في أمم إفريقيا حلم بالنسبة لي خبر في الجول – الإمارات تقترب من استضافة معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم طريق الزمالك - ديكاداها يتغلب على الزمالة السوداني في الكونفدرالية خبر في الجول - تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو
أخر الأخبار
تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس المصري - ياسر رضوان ينضم للجهاز الفني لنادي الاتحاد الليبي 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: تأكد غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل 46 دقيقة | سعودي في الجول
سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر ساعة | أمريكا
"حظوظ كونسيساو تتراجع".. الرياضية: كلوب بين خمسة مرشحين لتدريب اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
يايسله: تجاوزنا خسارة بيراميدز.. ومستعدون لمواجهة الدحيل ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الإثنين 29 سبتمبر 2025.. قمة الأهلي والزمالك ودوري أبطال آسيا ساعة | الدوري المصري
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 10 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514309/منافس-المصري-ياسر-رضوان-ينضم-للجهاز-الفني-لنادي-الاتحاد-الليبي