ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة

الإثنين، 29 سبتمبر 2025 - 00:13

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

أبدى بوكايو ساكا لاعب أرسنال استياءه من إلغاء ركلة جزاء الفريق أمام نيوكاسل.

وقال ساكا في تصريحاته لسكاي سبورتس: "إنها مثل هذه القرارات التي دائماً ما تكون ضدنا، لحسن الحظ هذه المرة لم تؤثر على النتيجة النهائية".

وأضاف "بالتأكيد هناك بعض الأمور التي يمكننا الحديث عنها. على سبيل المثال، ركلة الجزاء. إذا كان لدينا الفيديو فهو من أجل الأخطاء الواضحة والفادحة".

وأكمل "حقيقة أن الحكم استغرق وقتاً طويلاً لاتخاذ القرار، تعني أنها لم تكن خطأ واضحاً وفادحاً".

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد انفراد فيكتور جيوكيريس الذي تعرض للعرقلة من قبل الحارس نيكولاس بوب.

وتوقف اللعب عدة دقائق لحين مراجعة اللعبة من قبل الفيديو، ليعود الحكم ويلغي ركلة الجزاء.

وحقق أرسنال فوزا قاتلا على مضيفه نيوكاسل بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وفاز أرسنال في الـ+96 بفضل سلاح الركنيات، بعد ركلة ركنية سجلها جابريال بضربة رأسية، ونفذها مارتن أوديجارد.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 6 في المركز الـ15.

ثنائية أرسنال سجلها ميكيل ميرينو وجابريال، بينما جاء هدف نيوكاسل برأسية نيك فولتمادة.

أرسنال الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا
نرشح لكم
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل أوناي إيمري: الفوز على فولام بداية عودة أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1)-(2) أرسنال.. فوز المدفعجية الانتصار الأول.. أستون فيلا يهزم فولام بثلاثية ويبعتد عن مراكز الهبوط التشكيل – رباعي هجومي لـ أرسنال.. والصفقة الجديدة تقود نيوكاسل جريليش: لم أساعد نفسي في مانشستر سيتي.. وأردت الشعور بالحب من جديد جلاسنر: نستحق الفوز على ليفربول.. وفخور بأداء اللاعبين
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - المغرب يفتتح مشواره بثنائية ضد إسبانيا 3 ساعة | الوطن العربي
كونتي: أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة من ميلان.. ونستقبل أهداف كثيرة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: وجود مودريتش أمام الدفاع يعطينا الجودة والذكاء 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان بـ 10 لاعبين ينتصر على نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514299/ساكا-هذه-القرارات-دائما-ضدنا-ولحسن-الحظ-لم-تؤثر-على-النتيجة