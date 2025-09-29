ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة

أبدى بوكايو ساكا لاعب أرسنال استياءه من إلغاء ركلة جزاء الفريق أمام نيوكاسل.

وقال ساكا في تصريحاته لسكاي سبورتس: "إنها مثل هذه القرارات التي دائماً ما تكون ضدنا، لحسن الحظ هذه المرة لم تؤثر على النتيجة النهائية".

وأضاف "بالتأكيد هناك بعض الأمور التي يمكننا الحديث عنها. على سبيل المثال، ركلة الجزاء. إذا كان لدينا الفيديو فهو من أجل الأخطاء الواضحة والفادحة".

وأكمل "حقيقة أن الحكم استغرق وقتاً طويلاً لاتخاذ القرار، تعني أنها لم تكن خطأ واضحاً وفادحاً".

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد انفراد فيكتور جيوكيريس الذي تعرض للعرقلة من قبل الحارس نيكولاس بوب.

وتوقف اللعب عدة دقائق لحين مراجعة اللعبة من قبل الفيديو، ليعود الحكم ويلغي ركلة الجزاء.

وحقق أرسنال فوزا قاتلا على مضيفه نيوكاسل بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وفاز أرسنال في الـ+96 بفضل سلاح الركنيات، بعد ركلة ركنية سجلها جابريال بضربة رأسية، ونفذها مارتن أوديجارد.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 6 في المركز الـ15.

ثنائية أرسنال سجلها ميكيل ميرينو وجابريال، بينما جاء هدف نيوكاسل برأسية نيك فولتمادة.