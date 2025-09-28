المقاولون العرب يعلن رحيل مكي عن تدريب الفريق

أعلن المقاولون العرب رحيل محمد مكي من منصب المدير الفني.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتقدم فيها مكي بالاستقالة من تدريب الفريق هذا الموسم.

ولم يحقق الفريق أي فوز بعد مرور 9 جولات على انطلاق الدوري المصري هذا الموسم.

وكان مكي قد تقدم باستقالته منذ 10 ايام لكن إدارة ذئاب الجبل رفضتها واستمر في منصبه. (طالع التفاصيل)

لكن الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية واستمرار الفريق دون انتصارات حال دون مواصلة مكي لمشواره التدريبي في الدوري المصري.

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد الموسم الماضي.

وجمع المقاولون العرب 5 نقاط ليحتل المركز الـ 19 بعد مرور 9 جولات بواقع 5 تعادلات و4 هزائم.

وسجل الذئاب الجبل هدفين فقط خلال المباريات الـ 7 منذ انطلاق الموسم ما يجعله ثاني أضعف هجوم في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب للقاء الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.