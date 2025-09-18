المقاولون يرفض استقالة مكي ويعلن استمراره مع الفريق

أعلن مجلس إدارة المقاولون العرب رسميا رفض الاستقالة المقدمة من محمد مكي المدير الفني للفريق

وأعلن مكي رحيله عن تدريب الفريق بعد تعادل المقاولون مع فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكتب مكي عبر "واتس آب" عقب المباراة: "الحمد لله الرحلة انتهت".

ونشر مجلس إدارة المقاولون بيان رفض فيه الاستقالة المقدمة من مكي: "عقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، اجتماعًا اليوم الخميس لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم."

وأوضح بيان المقاولون "قرر مجلس الإدارة بعد اجتماعه، رفض الاستقالة التي تقدم بها الكابتن محمد مكي المدير الفني للفريق، والتأكيد على ثقة المجلس في استمراره لقيادة الفريق ومواصلة الدعم للجهاز الفني الحالي وتلبية طلباته لتحسين نتائج الفريق، ويؤكد المجلس على ثقته الكاملة في مكي وجهازه المعاون بالكامل."

ونقل بيان المقاولون تصريحات لـ محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة "محمد مكي من أفضل المدربين في الكرة المصرية بفضل إخلاصه وإتقانه وعمله بجهد غير مسبوق مع المقاولون العرب، ومؤكدا ثقته وثقة مجلس الإدارة على استمراره في قيادته للفريق وأن النادي لم يفكر في رحيله وتم إبلاغه برفض الاستقالة أو الاعتذار".

وأتم فتحي "رفض اعتذار مكي جاء بالإجماع نظرا لما يبذله من جهد طوال فترة توليه المسؤولية وأن مجلس الإدارة لا يتعامل بالقطعة مع المدربين."

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد.

وجمع المقاولون العرب 4 نقاط ليحتل المركز الـ 18 بعد مرور 7 جولات بواقع 4 تعادلات و3 هزائم.

وسجل الذئاب الجبل هدفين فقط خلال المباريات الـ 7 منذ انطلاق الموسم ما يجعله ثاني أضعف هجوم في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب للقاء طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري.