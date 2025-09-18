المقاولون يرفض استقالة مكي ويعلن استمراره مع الفريق

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 22:24

كتب : رضا السنباطي

محمد مكي - المقاولون العرب

أعلن مجلس إدارة المقاولون العرب رسميا رفض الاستقالة المقدمة من محمد مكي المدير الفني للفريق

وأعلن مكي رحيله عن تدريب الفريق بعد تعادل المقاولون مع فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكتب مكي عبر "واتس آب" عقب المباراة: "الحمد لله الرحلة انتهت".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تامر مصطفى ضمن المرشحين لتدريب المقاولون العرب محمد مكي يعلن رحيله عن تدريب المقاولون العرب مصطفى جمال: المقاولون العرب يواجه سوء توفيق في إنهاء الفرص

ونشر مجلس إدارة المقاولون بيان رفض فيه الاستقالة المقدمة من مكي: "عقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، اجتماعًا اليوم الخميس لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم."

وأوضح بيان المقاولون "قرر مجلس الإدارة بعد اجتماعه، رفض الاستقالة التي تقدم بها الكابتن محمد مكي المدير الفني للفريق، والتأكيد على ثقة المجلس في استمراره لقيادة الفريق ومواصلة الدعم للجهاز الفني الحالي وتلبية طلباته لتحسين نتائج الفريق، ويؤكد المجلس على ثقته الكاملة في مكي وجهازه المعاون بالكامل."

ونقل بيان المقاولون تصريحات لـ محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة "محمد مكي من أفضل المدربين في الكرة المصرية بفضل إخلاصه وإتقانه وعمله بجهد غير مسبوق مع المقاولون العرب، ومؤكدا ثقته وثقة مجلس الإدارة على استمراره في قيادته للفريق وأن النادي لم يفكر في رحيله وتم إبلاغه برفض الاستقالة أو الاعتذار".

وأتم فتحي "رفض اعتذار مكي جاء بالإجماع نظرا لما يبذله من جهد طوال فترة توليه المسؤولية وأن مجلس الإدارة لا يتعامل بالقطعة مع المدربين."

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد.

وجمع المقاولون العرب 4 نقاط ليحتل المركز الـ 18 بعد مرور 7 جولات بواقع 4 تعادلات و3 هزائم.

وسجل الذئاب الجبل هدفين فقط خلال المباريات الـ 7 منذ انطلاق الموسم ما يجعله ثاني أضعف هجوم في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب للقاء طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري.

المقاولون الدوري محمد مكي استقالة مكي
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن رحيل سامي.. وإيقاف مستحقات وخصم من عقود اللاعبين كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري على حساب الاتحاد رأسية زيكو تقود بيراميدز للارتقاء 6 مراكز في الدوري على حساب زد لا راحة.. الزمالك يواصل تدريباته بعد الفوز على الإسماعيلي إسماعيل: المنافسة ليست سهلة في الزمالك.. وأسعى لإتقان دوري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة
أخر الأخبار
اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر 13 دقيقة | رياضات أخرى
بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا 27 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - انتصارات مصرية في الجولة الثانية بـ دوري أبطال أوروبا 33 دقيقة | كرة يد
فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يعلن رحيل سامي.. وإيقاف مستحقات وخصم من عقود اللاعبين 50 دقيقة | الدوري المصري
استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة القائد حجازي.. نيوم يحقق انتصاره الثاني في الدوري السعودي على حساب الأخدود ساعة | سعودي في الجول
الأسرع في التاريخ.. هالاند يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513704/المقاولون-يرفض-استقالة-مكي-ويعلن-استمراره-مع-الفريق