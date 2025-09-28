أرتيتا: اتحاد الحكام يناقض نفسه مرة أخرى

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال غضبه من إلغاء ركلة جزاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد.

وقال أرتيتا في تصريحاته لسكاي سبورتس: "بالنسبة لي، الأمر واضح جداً، لا يجب أن تتدخل تقنية الفيديو، إنها ركلة جزاء".

وأضاف "الأندية تم إبلاغها مراراً بأن الفيديو يجب أن يتدخل فقط في حال وجود خطأ واضح وفادح، ولكن مرة أخرى، تجاهل الاتحاد الإنجليزي للتحكيم (PGMOL) قواعده الخاصة".

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد انفراد فيكتور جيوكيريس الذي تعرض للعرقلة من قبل الحارس نيكولاس بوب.

وتوقف اللعب عدة دقائق لحين مراجعة اللعبة من قبل الفيديو، ليعود الحكم ويلغي ركلة الجزاء.

وحقق أرسنال فوزا قاتلا على مضيفه نيوكاسل بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وفاز أرسنال في الـ+96 بفضل سلاح الركنيات، بعد ركلة ركنية سجلها جابريال بضربة رأسية، ونفذها مارتن أوديجارد.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 6 في المركز الـ15.

ثنائية أرسنال سجلها ميكيل ميرينو وجابريال، بينما جاء هدف نيوكاسل برأسية نيك فولتمادة.

