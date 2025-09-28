عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 20:38

أرسنال - هدف جابريال

حقق أرسنال فوزا قاتلا على مضيفه نيوكاسل بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وفاز أرسنال في الـ+96 بفضل سلاح الركنيات، بعد ركلة ركنية سجلها جابريال بضربة رأسية، ونفذها مارتن أوديجارد.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 6 في المركز الـ15.

ثنائية أرسنال سجلها ميكيل ميرينو وجابريال، بينما جاء هدف نيوكاسل برأسية نيك فولتمادة.

Image

جاءت المباراة قوية ومثيرة من البداية وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد انفراد فيكتور جيوكيريس الذي تعرض للعرقلة من قبل الحارس نيكولاس بوب.

وتوقف اللعب عدة دقائق لحين مراجعة اللعبة من قبل الفيديو، ليعود الحكم ويلغي ركلة الجزاء.

وكاد أرسنال أن يتقدم عن طريق تروسارد الذي سدد كرة قوية وهو في مواجهة المرمى لكنها اصطدمت في القائم الأيمن وخرجت بعيدا.

واستمرت محاولات أرسنال وسدد إيزي كرة مباشرة لكن الحارس بوب تألق وأبعدها عن مرماه.

ليرد نيوكاسل على هجمات أرسنال ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 34 بضربة رأسية رائعة من الوافد الجديد نيك فولتمادة بعد عرضية من ساندرو تونالي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالمدافع ويليام ساليبا بدلا من موسكيرا.

ومرة أخرى كاد يسجل أرسنال التعادل وهذه المرة عن طريق تمبر بضربة رأسية، لكن الحارس بوب واصل التألق وتصدى للكرة.

ودفع أرتيتا بالثنائي جابريال مارتينيلي وميكيل ميرينو بدلا من ساكا وكالافيوري لتنشيط هجوم فريقه في محاولة لإحراز التعادل.

وتلقى نيوكاسل ضربة قوية بعد إصابة مدافعه تينو ليفرامنتو الذي خرج من المباراة محمولا من طاقم الإسعاف، وشارك بدلا منه جمال لاسيليس.

ونجح البديل ميكيل ميرينو في تسجيل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 84 بضربة رأسية بعد عرضية من ديكلان رايس.

عودة سلاح الركنيات

وفي الوقت بدل الضائع وبالتحديد في الدقيقة +96، حصل أرسنال على ركنية نفذها البديل أوديجارد وحولها المدافع جابريال إلى شباك نيوكاسل مسجلا هدف فوز أرسنال بركلة ركنية معتادة.

