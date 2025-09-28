أوناي إيمري: الفوز على فولام بداية عودة أستون فيلا

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

عبر أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا عن سعادته بفوز فريقه على فولام واستعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، مشددا على أنها بداية جديدة للفريق.

وحقق أستون فيلا الانتصار الأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بالفوز على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال إيمري عبر بي بي سبورت: "تعادلنا في 3 مباريات خارج ملعبنا ولم يكن ذلك سيئا لكنه ليس الأفضل لنا، نحن نتحسن ونتطور ونحتاج إلى تحسين بعض الأمور واليوم فعلنا ذلك".

أخبار متعلقة:
الانتصار الأول.. أستون فيلا يهزم فولام بثلاثية ويبعتد عن مراكز الهبوط على رأسهم سام مرسي وبوجبا والغازي.. رياضيون يطالبون بتعليق عضوية إسرائيل تقرير: توماسبيرج يتولى تدريب فريق بوجون البولندي رغم ارتباط اسمه بالأهلي

وأضاف "سنلعب ضد فينورد يوم الخميس وهذه فرصة لاكتساب الثقة والمباراة تحد جديد بالنسبة لنا".

وواصل "علينا الاستمرار في اللعب بثبات على ملعبنا وإدخال المزيد من اللاعبين إلى قوام الفريق، سانشو غاب عن المباراة لأنه شعر بوعكة صحية قبل اللقاء، لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأكمل "بشكل عام أنا سعيد أننا حافظنا على مستوانا الذي ظهرنا عليه يوم الخميس الماضي، ورغم البداية الصعبة وتلقي هدفا مبكرا، إلا أننا تماسكنا وفزنا في الالتحامات واستعدنا الكرة وحققنا أفضل نتيجة".

وأتم تصريحاته "لسنا في المركز الذي نريده لكن هذه النتيجة سوف تساعدنا على التحسن والظهور بشكل أفضل".

وجاء انتصار أستون فيلا الأول في الجولة السادسة من الدوري، ليصل إلى النقطة السادسة له ويبتعد عن مراكز الهبوط ويرتقي للمركز الـ16.

ليكون الانتصار بمثابة طوق نجاة للمدرب الإسباني أوناي إيمري الذي كانت تشير التقارير إلى إقالته من تدريب أستون فيلا في حالة عدم الفوز.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي أوناي إيمري
نرشح لكم
عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل انتهت الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1)-(2) أرسنال.. فوز المدفعجية الانتصار الأول.. أستون فيلا يهزم فولام بثلاثية ويبعتد عن مراكز الهبوط التشكيل – رباعي هجومي لـ أرسنال.. والصفقة الجديدة تقود نيوكاسل جريليش: لم أساعد نفسي في مانشستر سيتي.. وأردت الشعور بالحب من جديد جلاسنر: نستحق الفوز على ليفربول.. وفخور بأداء اللاعبين جوارديولا: دوكو مهم للغاية لنا في هذه الحالة.. ورودري ليس جاهزا سلوت: الحكم حرمنا من نصف دقيقة أمام بالاس.. وكنا محظوظين بالنتيجة
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - رينار يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي إندونيسيا والعراق دقيقة | سعودي في الجول
عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الأهلي (18)-(22) فيزبريم.. ختام مجموعات كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
كرة يد - الزمالك يخسر من برشلونة ويودع سوبر جلوب ساعة | كرة يد
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) ريال سوسييداد.. هدف ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف عكسي.. مودرن يخطف نقطة في +98 أمام فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
أوناي إيمري: الفوز على فولام بداية عودة أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - الظهور الأول لـ تشيزني ودرو ضد ريال سوسييداد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514281/أوناي-إيمري-الفوز-على-فولام-بداية-عودة-أستون-فيلا