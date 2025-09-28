أوناي إيمري: الفوز على فولام بداية عودة أستون فيلا

عبر أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا عن سعادته بفوز فريقه على فولام واستعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، مشددا على أنها بداية جديدة للفريق.

وحقق أستون فيلا الانتصار الأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بالفوز على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال إيمري عبر بي بي سبورت: "تعادلنا في 3 مباريات خارج ملعبنا ولم يكن ذلك سيئا لكنه ليس الأفضل لنا، نحن نتحسن ونتطور ونحتاج إلى تحسين بعض الأمور واليوم فعلنا ذلك".

وأضاف "سنلعب ضد فينورد يوم الخميس وهذه فرصة لاكتساب الثقة والمباراة تحد جديد بالنسبة لنا".

وواصل "علينا الاستمرار في اللعب بثبات على ملعبنا وإدخال المزيد من اللاعبين إلى قوام الفريق، سانشو غاب عن المباراة لأنه شعر بوعكة صحية قبل اللقاء، لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأكمل "بشكل عام أنا سعيد أننا حافظنا على مستوانا الذي ظهرنا عليه يوم الخميس الماضي، ورغم البداية الصعبة وتلقي هدفا مبكرا، إلا أننا تماسكنا وفزنا في الالتحامات واستعدنا الكرة وحققنا أفضل نتيجة".

وأتم تصريحاته "لسنا في المركز الذي نريده لكن هذه النتيجة سوف تساعدنا على التحسن والظهور بشكل أفضل".

وجاء انتصار أستون فيلا الأول في الجولة السادسة من الدوري، ليصل إلى النقطة السادسة له ويبتعد عن مراكز الهبوط ويرتقي للمركز الـ16.

ليكون الانتصار بمثابة طوق نجاة للمدرب الإسباني أوناي إيمري الذي كانت تشير التقارير إلى إقالته من تدريب أستون فيلا في حالة عدم الفوز.