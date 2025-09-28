انتهت الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1)-(2) أرسنال.. فوز المدفعجية
الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 18:16
كتب : FilGoal
نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــــــــــــ
فوز أرسنال 2-1
ق 96: جووووووووول جابريال والثاني
ق 84: جووووول التعادل عن طريق ميرينو
ق 76: إصابة ليفرامنتو
ق 70: نزول ميكيل ميرينو وجابريال مارتينيلي بدلا من ساكا وكالافيوري
ق 60: بوب ينقذ فرصة خطيرة من تمبر
نزول ساليبا بدلا من موسكيرا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل
ق 34: جووووول نيك فولتمادة والأول
ق 29: تسديدة قوية من إيزي والحارس بوب يتصدى
ق 25: تسديدة قوية من تروسارد في القائم
ق 17: الحكم يعود ويلغي ركلة الجزاء
ق 16: الفيديو يراجع اللعبة
ق 14: ركلة جزاااء بعد عرقلة جيوكيريس
انطلاق المباراة
