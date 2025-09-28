انتهت الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1)-(2) أرسنال.. فوز المدفعجية

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

نيك فولتمادة - مهاجم نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
الانتصار الأول.. أستون فيلا يهزم فولام بثلاثية ويبعتد عن مراكز الهبوط على رأسهم سام مرسي وبوجبا والغازي.. رياضيون يطالبون بتعليق عضوية إسرائيل تقرير: توماسبيرج يتولى تدريب فريق بوجون البولندي رغم ارتباط اسمه بالأهلي

فوز أرسنال 2-1

ق 96: جووووووووول جابريال والثاني

ق 84: جووووول التعادل عن طريق ميرينو

ق 76: إصابة ليفرامنتو

ق 70: نزول ميكيل ميرينو وجابريال مارتينيلي بدلا من ساكا وكالافيوري

ق 60: بوب ينقذ فرصة خطيرة من تمبر

نزول ساليبا بدلا من موسكيرا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل

ق 34: جووووول نيك فولتمادة والأول

ق 29: تسديدة قوية من إيزي والحارس بوب يتصدى

ق 25: تسديدة قوية من تروسارد في القائم

ق 17: الحكم يعود ويلغي ركلة الجزاء

ق 16: الفيديو يراجع اللعبة

ق 14: ركلة جزاااء بعد عرقلة جيوكيريس

انطلاق المباراة

أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هالاند بين ثمانية مرشحين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030 في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون تقرير: مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ تليجراف تكشف موقف ماريسكا.. وسبب تواجد مالكي تشيلسي في غرف الملابس بعد هزيمة برايتون ليفربول ضد كريستال بالاس.. مواعيد مباريات الدور الرابع لكأس الرابطة تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة
أخر الأخبار
وزير الرياضة يدعم منتخب تحت 20 عاما قبل لقاء نيوزيلندا فى كأس العالم دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري 10 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل دوري الأبطال - محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتاسراي 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي 34 دقيقة | الدوري المصري
بسبب تراكم البطاقات الصفراء.. إيقاف عبد الله السعيد وتريزيجيه عن الجولة العاشرة 44 دقيقة | الدوري المصري
لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حكيمي: خسارة الكرة الذهبية ليست خيبة أمل.. ونونو مينديش يستطيع إيقاف يامال 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة باريس سان جيرمان - ثنائية هجوم فقط في مواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514279/انتهت-الدوري-الإنجليزي-نيوكاسل-1-2-أرسنال-فوز-المدفعجية