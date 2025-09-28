انتهت الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1)-(2) أرسنال.. فوز المدفعجية

هالاند بين ثمانية مرشحين على جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030

في ظهور نونو سانتو الأول.. وست هام يتعادل مع إيفرتون

تقرير: مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ

تليجراف تكشف موقف ماريسكا.. وسبب تواجد مالكي تشيلسي في غرف الملابس بعد هزيمة برايتون

ليفربول ضد كريستال بالاس.. مواعيد مباريات الدور الرابع لكأس الرابطة

تعيين مايكل أوليفير حكما لمواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا

ساكا: هذه القرارات دائما ضدنا ولحسن الحظ لم تؤثر على النتيجة