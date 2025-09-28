الانتصار الأول.. أستون فيلا يهزم فولام بثلاثية ويبعتد عن مراكز الهبوط

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

حقق أستون فيلا الانتصار الأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بالفوز على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء انتصار أستون فيلا الأول في الجولة السادسة من الدوري، ليصل إلى النقطة السادسة له ويبتعد عن مراكز الهبوط ويرتقي للمركز الـ16.

بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 8 في المركز العاشر.

تقدم فولام في الدقيقة 3 بهدف عن طريق المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز.

وعاد أستون فيلا ونجح في تسجيل التعادل عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 37.

ثم أضاف جون ماكجين الهدف الثاني في الدقيقة 49، وسجل إيميليانو بونديا الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وجاء هذا الانتصار كطوق نجاة للمدرب الإسباني أوناي إيمري الذي كانت تشير التقارير إلى إقالته من تدريب أستون فيلا في حالة عدم الفوز.

