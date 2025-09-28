التشكيل – رباعي هجومي لـ أرسنال.. والصفقة الجديدة تقود نيوكاسل

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

إيزي - أرسنال

أعلن إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال.

ويلعب نيوكاسل ضد أرسنال في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.

ويقود الألماني نيك فولتمادة هجوم نيوكاسل أمام أرسنال.

بينما يعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على رباعي هجومي لفريقه.

وجاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

المرمى: نيك بوب

الدفاع: تينو ليفرامنتو – سفين بوتمان – ماليك تشاو – دان بيرن

الوسط: جولينتون – برونو جيماريش – ساندرو تونالي

الهجوم: جاكوب ميرفي – نيك فولتمادة – آرون جوردن

بينما جاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر – كريستيان موسكيرا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيمندي – ديكلان رايس – إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – تروسارد

ويحتل نيوكاسل المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، ويأتي أرسنال في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

