جريليش: لم أساعد نفسي في مانشستر سيتي.. وأردت الشعور بالحب من جديد

يرى جاك جريليش لاعب إيفرتون أنه لم يساعد نفسه خلال فترة تواجده في مانشستر سيتي.

جاك جريليش

النادي : إيفرتون

إيفرتون

وانتقل جريليش إلى إيفرتون في بداية الموسم الحالي قادمًا من مانشستر سيتي.

وقال جريليش عبر شبكة سكاي سبورتس: "الناس يقولون إنني أحب الخروج والحفلات، وأنا بالفعل كذلك، أريد أن أعيش حياتي وأستمتع بنفسي، ولكن بكل تأكيد هناك وقت ومكان لذلك، وأحيانًا، لأكون صريحًا، كنت أختار أوقاتًا غير مناسبة".

وواصل: "في مانشستر سيتي لم أساعد نفسي في بعض الأوقات، ولكن أيضًا لا أرى أن كل ما حدث كان بسببي وحدي، فأنا أكون في أفضل حالاتي عندما أشعر بالحب".

وتابع: "أنا ضعيف إلى حد ما خارج الملعب، وكنت أريد أن أذهب إلى مكان أشعر فيه بالحب مرة أخرى، وأن أستيقظ بابتسامة على وجهي ورغبة في اللعب من جديد".

وشدد: "لا أقصد هذا بطريقة متعجرفة، لكني أحب عندما يقول لي المدرب: أنت لاعب كرة قدم، اذهب وافعل ما تريد فعله. أنا أفضل أن يكون الأمر ببساطة أن ألعب وأستمتع، وهذا تمامًا ما يقوله لي مويس".

وحصل جريليش على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي.

إيفرتون جاك جريليش
