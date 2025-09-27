الخسارة الثالثة على التوالي.. برايتون يزيد أوجاع تشيلسي ويهزمه بثلاثية

تلقى تشيلسي الهزيمة الثالثة على التوالي له في الموسم الحالي، وبذلك بعدما خسر أمام برايتون بثلاثية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وبذلك يكون تشيلسي خسر 3 مباريات متتالية، بعدما خسر من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز السادس، بينما وصل برايتون إلى النقطة 5 في المركز الـ15، وهو الانتصار الأول له في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

ثلاثية برايتون سجلها كل من داني ويلبيك هدفين، وماكسيم دي كويبر هدف.

بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق إنزو فيرنانديز.

وشهدت المباراة طرد تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في الدقيقة 53.

في مباراة أخرى تعادل ليدز يونايتد مع ضيفه بورنموث بهدفين لكل فريق.

ورفع بورنموث رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني، ووصل ليدز إلى النقطة 8 في المركز الـ11.