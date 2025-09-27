رقم قياسي سلبي حققه مدافع بيرنلي في الدوري الإنجليزي
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 18:59
كتب : FilGoal
حقق ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي رقما قياسيا سلبيا وذلك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ماكسيم إستيفي
النادي : بيرنلي
وسجل إستيف هدفين بشكل عكسي في شباك فريقه بالخطأ.
وجاء هدف ستيف الأول بعد عرضية من فيل فودين، والثاني بعد عرضية من ماتيوس نونيز.
ليصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة.
وخلال آخر 10 مواسم في الدوري الإنجليزي لم يحقق هذا الرقم السلبي سوى 3 لاعبين وهم:
ووت فاس أمام ليفربول، وكريج داوسون ضد ولفرهامبتون، وأخيرا إستيف ضد مانشستر سيتي.
نرشح لكم
جوارديولا: دوكو مهم للغاية لنا في هذه الحالة.. ورودري ليس جاهزا سلوت: الحكم حرمنا من نصف دقيقة أمام بالاس.. وكنا محظوظين بالنتيجة نكيتياه: صنعنا بيئة تجعلنا نؤمن بإمكانية الفوز.. ونستحق هزيمة ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي.. برايتون يزيد أوجاع تشيلسي ويهزمه بثلاثية انقلب السحر على الساحر.. ليفربول يسقط للمرة الأولى أمام كريستال بالاس رقم تاريخي لـ هالاند.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية مدرب برينتفورد: الآن العالم بدأ يعرف إيجور تياجو بعدا سجل في يونايتد ثنائية أموريم: لست قلقا على مستقبلي.. والكرات الثابتة لبرينتفورد بمثابة اليانصيب