رقم قياسي سلبي حققه مدافع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 18:59

كتب : FilGoal

ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي

حقق ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي رقما قياسيا سلبيا وذلك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل إستيف هدفين بشكل عكسي في شباك فريقه بالخطأ.

وجاء هدف ستيف الأول بعد عرضية من فيل فودين، والثاني بعد عرضية من ماتيوس نونيز.

أخبار متعلقة:
الدوري الألماني - دورتموند يواصل مزاحمة بايرن.. وليفركوزن يضرب سانت باولي بثنائية مدرب برينتفورد: الآن العالم بدأ يعرف إيجور تياجو بعدا سجل في يونايتد ثنائية أموريم: لست قلقا على مستقبلي.. والكرات الثابتة لبرينتفورد بمثابة اليانصيب

ليصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة.

وخلال آخر 10 مواسم في الدوري الإنجليزي لم يحقق هذا الرقم السلبي سوى 3 لاعبين وهم:

ووت فاس أمام ليفربول، وكريج داوسون ضد ولفرهامبتون، وأخيرا إستيف ضد مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي بيرنلي ماكسيم إستيف الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا: دوكو مهم للغاية لنا في هذه الحالة.. ورودري ليس جاهزا سلوت: الحكم حرمنا من نصف دقيقة أمام بالاس.. وكنا محظوظين بالنتيجة نكيتياه: صنعنا بيئة تجعلنا نؤمن بإمكانية الفوز.. ونستحق هزيمة ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي.. برايتون يزيد أوجاع تشيلسي ويهزمه بثلاثية انقلب السحر على الساحر.. ليفربول يسقط للمرة الأولى أمام كريستال بالاس رقم تاريخي لـ هالاند.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية مدرب برينتفورد: الآن العالم بدأ يعرف إيجور تياجو بعدا سجل في يونايتد ثنائية أموريم: لست قلقا على مستقبلي.. والكرات الثابتة لبرينتفورد بمثابة اليانصيب
أخر الأخبار
جوارديولا: دوكو مهم للغاية لنا في هذه الحالة.. ورودري ليس جاهزا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيميوني: خضنا مباراة رائعة ضد ريال مدريد.. وآمل أن يستمر ألفاريز معنا لسنوات طويلة 7 دقيقة | الدوري الإسباني
ألفاريز يكشف ما دار مع جونزاليس قبل تسجيل هدفه ضد ريال مدريد 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تشابي ألونسو: لا وجود للأعذار وهزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة 29 دقيقة | الدوري الإسباني
سلوت: الحكم حرمنا من نصف دقيقة أمام بالاس.. وكنا محظوظين بالنتيجة 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري – المصري (0)-(1) بتروجت.. جووول البدري 49 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية 52 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) طلائع الجيش.. جووول أووول 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514209/رقم-قياسي-سلبي-حققه-مدافع-بيرنلي-في-الدوري-الإنجليزي