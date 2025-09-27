رقم قياسي سلبي حققه مدافع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حقق ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي رقما قياسيا سلبيا وذلك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل إستيف هدفين بشكل عكسي في شباك فريقه بالخطأ.

وجاء هدف ستيف الأول بعد عرضية من فيل فودين، والثاني بعد عرضية من ماتيوس نونيز.

ليصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة.

وخلال آخر 10 مواسم في الدوري الإنجليزي لم يحقق هذا الرقم السلبي سوى 3 لاعبين وهم:

ووت فاس أمام ليفربول، وكريج داوسون ضد ولفرهامبتون، وأخيرا إستيف ضد مانشستر سيتي.