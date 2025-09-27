مدرب برينتفورد: الآن العالم بدأ يعرف إيجور تياجو ببعدما سجل في يونايتد ثنائية

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

كيث أندروس مدرب برينتفورد مع إيجور تياجو مهاجم الفريق

عبر كيث أندروس المدير الفني لفريق برينتفورد عن سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد ومستوى لاعبيه في المباراة.

وقال كيث أندروس عبر شبكة TNT عن تألق مهاجمه إيجور تياجو الذي سجل ثنائية في مانشستر: "شاهدت إيجور عن قرب العام الماضي ورأيت المعاناة التي مر بها، وأسوأ شيء للاعب الكرة هو التعرض للإصابة وعدم القدرة على ممارسة ما تحب".

وأضاف "بنيت علاقة جيدة مع إيجور وكنت دائما على دراية بقدراته كلاعب كرة قدم وبمدى رغبته في النجاح".

وأكمل "هو يحتاج إلى بعض الصبر لاستعادة مستواه بالكامل، لكن بالنسبة لي لم أشك في قدرته على مساعدة الفريق، وبالنسبة للعالم الخارجي أصبح يعرفه الآن".

وفاز برينتفورد على مانشستر يونايتد 3-1 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية برينتفورد كل من تياجو إيجور الذي أحرز هدفين، وماتياس يانسن، بينما أحرز بينجامين سيسكو هدف مانشستر يونايتد الوحيد.

الفوز رفع رصيد برينتفورد للنقطة السابعة في المركز الـ 11، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي توقف عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الـ 13.

