ضاع حلم الزمالة.. ديكاداها الصومالي يضرب موعدا مع الزمالك في الكونفدرالية

ضاع حلم فريق الزمالك السوداني في مواجهة الزمالك بالبطولة الكونفدرالية.

وتأهل ديكاداها الصومالي للدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية رغم خسارته أمام مضيفه الزمالة السوداني بهدفين مقابل هدف في إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة.

واستفاد الفريق الصومالي من فوزه ذهابا على أرضه بهدف دون رد.

وبذلك سيواجه ديكاداها الصومالي نظيره الزمالك في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.

وكان فريق الزمالة السوداني يحلم بالتاهل لمواجهة الزمالك بالدوري التمهيدي الثاني. (طالع التفاصيل)

وتأهل نادي الزمالة السوداني لأول مرة في تاريخه إلى الكونفدرالية باحتلال المركز الرابع من بطولة النخبة السودانية.