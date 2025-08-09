الزمالة السوداني.. من عشق الزمالك إلى حلم المواجهة التاريخية

قبل أكثر من أربعة عقود، قرر مجموعة من العاشقين للزمالك في السودان أن ينقلوا هذا الحب إلى أرضهم، فأسسوا نادي "الزمالة".

واليوم، يقف الفريق السوداني على أعتاب لحظة تاريخية قد تجمعه وجهًا لوجه مع مصدر الإلهام، في مواجهة ستكون أكثر من مجرد مباراة.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني "دور الـ32" لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الزمالك للفائز من مواجهة فريقي ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025.

على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.

FilGoal.com يسلط الضوء على نادي الزمالة السوداني الذي أصبح على بعد خطوة من المواجهة التاريخية أمام الزمالك.

نشأة وهوية النادي

سُمي نادي الزمالة أسوة بالزمالك المصري، وتأسس عام 1967 من قبل مجموعة عاشقة للزمالك، وتم تغيير الحرف الأخير فقط نتيجة اختلاف اللهجات بالمناطق المختلفة.

وتأهل النادي الموسم الماضي للدوري السوداني لأول مرة في تاريخه والآن على أعتاب مشاركة قارية تحدث لأول مرة

يعرف الفريق بقميصه الأبيض المزين بخطين أحمرين، الذي يشبه تماما زي الزمالك، ولا يزال يحتفظ بهذا التصميم منذ تأسيسه.

وقال عبد الرحيم حتيلة رئيس نادي الزمالة السوداني عبر قناة dmc: "تم تسمية نادي الزمالة أسوة بالزمالك المصري، تم تأسيس النادي عام 1967 من قبل مجموعة عاشقة للزمالك، وتم تغيير الحرف الأخير فقط نتيجة اختلاف اللهجات بالمناطق المختلفة".

وشدد حتيلة "الزمالك فريق عالمي وغير مقتصر على المصريين فقط، لكن شعبيته في الوطن العربي بالكامل".

وأوضح رئيس النادي السوداني "الاسم مربوط من نادي الزمالك المصري، وكان من الطبيعي أن نلعب بنفس تصميم قميص الزمالك أبيض وخطين باللون الأحمر".

وتابع "منذ تأسيس النادي نلعب بنفس تصميم القميص المشابه للزمالك".

📸 فريق الزمالة السوداني قد يواجه الزمالك في الكونفدرالية، يرتدي نفس ألوان فريق الأبيض واسم النادي مستوحى من اسم الزمالك 🏹 pic.twitter.com/JVl7YRuEbs — FilGoal (@FilGoal) August 9, 2025

إنجاز تاريخي

حصل الزمالة لأول مرة في تاريخه على بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالة لأول مرة في تاريخه إلى الكونفدرالية باحتلال المركز الرابع من بطولة النخبة السودانية.

مواجهة أشبه بالحلم

عبد الرحيم حتيلة، رئيس نادي الزمالة، وصف مواجهة الزمالك بأنها ستكون “تاريخية”، مشددا على الاحترام المتبادل بين الناديين.

وقال رئيس نادي الزمالة السوداني عبر قناة DMC: "طموحنا من البداية كان المشاركة القارية، واستطعنا حصد بطاقة التأهل للكونفدرالية، وفي حال واجهنا الزمالك سيكون لقاءً تاريخيا".