بسبب حالة طبية.. توقف مباراة كريستال بالاس وليفربول
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 17:48
كتب : FilGoal
توقفت مباراة كريستال بالاس وليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي سبب حالة طبية بين الجماهير في المدرجات.
وكان كريستال بالاس تقدم على ليفربول بهدف في الدقيقة التاسعة سجله إسماعيلا سار.
ولكن في الدقيقة 13 توقفت المباراة بسبب حالة طبية في المدرجات، بعد إصابة أحد الجماهير.
وتدخل دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول ودانيال مونوز لاعب كريستال بالاس من أجل لفت نظر اتنباه الحكم لإيقاف المباراة.
وفور توقف المباراة حرص الجمهور في ملعب سيلهريست بارك على تحية الطاقم الطبي والمشجع المصاب.
واستمرت المباراة في التوقف لمدة 10 دقائق وذلك بعد نقل المشجع إلى خارج الملعب لتلقي العلاج.
وفي نهاية الشوط الأول احتسب الحكم 10 دقائق كوقت بدل ضائع.
نرشح لكم
نكيتياه: صنعنا بيئة تجعلنا نؤمن بإمكانية الفوز.. ونستحق هزيمة ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي.. برايتون يزيد أوجاع تشيلسي ويهزمه بثلاثية انقلب السحر على الساحر.. ليفربول يسقط للمرة الأولى أمام كريستال بالاس رقم تاريخي لـ هالاند.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية رقم قياسي سلبي حققه مدافع بيرنلي في الدوري الإنجليزي مدرب برينتفورد: الآن العالم بدأ يعرف إيجور تياجو بعدا سجل في يونايتد ثنائية أموريم: لست قلقا على مستقبلي.. والكرات الثابتة لبرينتفورد بمثابة اليانصيب وست هام يعلن تعيين نونو سانتو مديرا فنيا للفريق