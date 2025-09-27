بسبب حالة طبية.. توقف مباراة كريستال بالاس وليفربول

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 17:48

كتب : FilGoal

مباراة كريستال بالاس وليفربول

توقفت مباراة كريستال بالاس وليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي سبب حالة طبية بين الجماهير في المدرجات.

وكان كريستال بالاس تقدم على ليفربول بهدف في الدقيقة التاسعة سجله إسماعيلا سار.

ولكن في الدقيقة 13 توقفت المباراة بسبب حالة طبية في المدرجات، بعد إصابة أحد الجماهير.

وتدخل دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول ودانيال مونوز لاعب كريستال بالاس من أجل لفت نظر اتنباه الحكم لإيقاف المباراة.

وفور توقف المباراة حرص الجمهور في ملعب سيلهريست بارك على تحية الطاقم الطبي والمشجع المصاب.

واستمرت المباراة في التوقف لمدة 10 دقائق وذلك بعد نقل المشجع إلى خارج الملعب لتلقي العلاج.

وفي نهاية الشوط الأول احتسب الحكم 10 دقائق كوقت بدل ضائع.

كريستال بالاس ليفربول الدوري الإنجليزي
