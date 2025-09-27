انتهت الدوري الإسباني - أتلتيكو (5)-(2) ريال مدريد.. خماسية للروخيبلانكوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

انتهت

ق 90+4: جوووول جريزمان والخاااامس بعد خطأ بتمريرة في الوسط

ق 64: جوووول ألفاريز يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق 59: مشاركة كامافينجا وماستانتونو

ق 52: جووول ألفاريز يسجل الثالث من ركلة جزااااء

ق 50: ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد بسبب لمسة يد على جولر

بداية الشوط الثاني

نهاية شوط أول رائع

ق 45+3: جووووول الثااااني لأتلتيكو بعد عرضية متقنة ورأسية سورلوث

ق 45: الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد

ق 44: جووول لونجليه يسجل التعادل للروخيبلانكوس

غولير يضيف الهدف الثاني لريال مدريد ⚽️🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/YpXE7NduGl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

ق 37: جوووول جولر يحول عرضية مبابي في الشباك والنتيجة 2-1 لريال مدريد

ق 25: جوووول التعاااادل مبابي يسجل بعد بينية رائعة من جولر

ق 20: انفراد يتصدى له كورتوا

لو نورماند يشعل ديربي مدريد بتسجيله هدف التقدم لأتليتيكو#الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/U7EYFvLcPR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

ق 14: جووووول روبن لو نورمان يسجل الأول برأسية ويتقدم لأتلتيكو مدريد

بداية اللقاء