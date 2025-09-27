انتهت الدوري الإسباني - أتلتيكو (5)-(2) ريال مدريد.. خماسية للروخيبلانكوس
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 17:15
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
==
انتهت
ق 90+4: جوووول جريزمان والخاااامس بعد خطأ بتمريرة في الوسط
ق 64: جوووول ألفاريز يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة
ق 59: مشاركة كامافينجا وماستانتونو
ق 52: جووول ألفاريز يسجل الثالث من ركلة جزااااء
ق 50: ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد بسبب لمسة يد على جولر
بداية الشوط الثاني
نهاية شوط أول رائع
ق 45+3: جووووول الثااااني لأتلتيكو بعد عرضية متقنة ورأسية سورلوث
ق 45: الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد
ق 44: جووول لونجليه يسجل التعادل للروخيبلانكوس
غولير يضيف الهدف الثاني لريال مدريد ⚽️🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/YpXE7NduGl— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025
ق 37: جوووول جولر يحول عرضية مبابي في الشباك والنتيجة 2-1 لريال مدريد
⚽️مبابي يعيد الديربي الى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل #الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/Ad33KUpxEt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025
ق 25: جوووول التعاااادل مبابي يسجل بعد بينية رائعة من جولر
ق 20: انفراد يتصدى له كورتوا
لو نورماند يشعل ديربي مدريد بتسجيله هدف التقدم لأتليتيكو#الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/U7EYFvLcPR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025
ق 14: جووووول روبن لو نورمان يسجل الأول برأسية ويتقدم لأتلتيكو مدريد
بداية اللقاء