انتهت الدوري الإسباني - أتلتيكو (5)-(2) ريال مدريد.. خماسية للروخيبلانكوس

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 17:15

كتب : FilGoal

روبن لو نورمان - أتلتيكو مدريد - نيكولاس جونزاليس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

==

انتهت

ق 90+4: جوووول جريزمان والخاااامس بعد خطأ بتمريرة في الوسط

ق 64: جوووول ألفاريز يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق 59: مشاركة كامافينجا وماستانتونو

ق 52: جووول ألفاريز يسجل الثالث من ركلة جزااااء

ق 50: ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد بسبب لمسة يد على جولر

بداية الشوط الثاني

نهاية شوط أول رائع

ق 45+3: جووووول الثااااني لأتلتيكو بعد عرضية متقنة ورأسية سورلوث

ق 45: الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد

ق 44: جووول لونجليه يسجل التعادل للروخيبلانكوس

ق 37: جوووول جولر يحول عرضية مبابي في الشباك والنتيجة 2-1 لريال مدريد

ق 25: جوووول التعاااادل مبابي يسجل بعد بينية رائعة من جولر

ق 20: انفراد يتصدى له كورتوا

ق 14: جووووول روبن لو نورمان يسجل الأول برأسية ويتقدم لأتلتيكو مدريد

بداية اللقاء

ريال مدريد أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
