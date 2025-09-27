انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (2)-(1) ليفربول

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد ليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت

ق 90+7: جووووووووووول نكيتياه بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 89: الحكم يؤكد صحة الهدف.

ق 87: جووووووووووول التعادل من كييزا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 85: تسديدة خطيرة من كييزا بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 64: إيزاك يهدر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة خارج منطقة الجزاء.

ق 59: فلوريان فيرتز يهدر فرصة هدف محقق.

ق 52: تسديدة من كودة جاكبو خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+8: صلاح يهدر انفرادا تاما.

ق 45+5: تسديدة صاروخية من ماتيتا ارتطمت في العارضة.

ق21 أليسون يتألق ويمنع هدف محقق لكريستال بالاس

ق18 تصدي رائع من حارس كريستال بالاس يمنع التعادل

ق9. جووووول أول لكريستال بالاس عن طريق إسماعيلا سار بمتابعة لركنية داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بدقيقة من هنا

ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
