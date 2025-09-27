برونو أهدر ركلة جزاء جديدة.. مانشستر يونايتد يخسر من برينتفورد

حقق برينتفورد الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية برينتفورد كل من تياجو إيجور الذي أحرز هدفين، وماتياس يانسن، بينما أحرز بينجامين سيسكو هدف مانشستر يونايتد الوحيد.

الفوز رفع رصيد برينتفورد للنقطة السابعة في المركز الـ 11، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي توقف عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الـ 13.

التشكيل

لعب مانشستر يونايتد بثلاثي هجومي مكون من بينجامين سيسكو وماتياس كونيا وبريان مبومو.

أحداث المباراة

سجل برينتفورد الهدف الأول في الدقيقة الثامنة عن طريق تياجو إيجور مستغلا تمريرة من هيندرسون لينفرد بالمرمى من قبل وسط الملعب ليسدد في الشباك بقوة.

وتألق بايندير ومنع الهدف الثاني لبرينتفورد مرتين.

وبالدقيقة 19 أضاف إيجور الهدف الثاني بمتابعة لعرضية تعامل معها بايندير بشكل خاطئ.

وقلص سيسكو الفارق لمانشستر يونايتد في الدقيقة 26 بمتابعة لمحاولتين تصدى لهما كيليهير.

في الشوط الثاني سيطر مانشستر يونايتد على المباراة من أجل إدراك التعادل وبالفعل حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وتصدى كيليهير لركلة الجزاء التي سددها برونو فيرنانديز ليهدر فرصة التعادل لفريقه.

وأثناء اندفاع لاعبي مانشستر يونايتد سجل ماتياس ينسن الهدف الثالث لبرينتفورد بتسديدة قوية في الدقيقة 95 ليقتل المباراة.

وسيلعب مانسشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد سنرلاند يوم السبت 4 أكتوبر، بينما يلتقي برينتفورد مع مانشستر سيتي يوم الأحد.

برينتفورد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
